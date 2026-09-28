Çekmeköy’deki İETT kazasında karar! 1 kişiyi hayattan koparan şoföre 30 yıl hapis cezası
İstanbul Çekmeköy'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı zincirleme İETT kazasına ilişkin davada karar çıktı. Otobüs şoförü Hüseyin Gezer, olası kastla kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat'a da 1 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 15 Ekim 2025'te meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı İETT kazasına ilişkin davada karar açıklandı.
İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Gezer, motosiklet sürücüsüyle yaşadığı tartışmanın ardından aracı motosikletin üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise 1 yıl hapis cezası aldı.
ÇEKMEKÖY'DE ÖLÜMLÜ İETT KAZASINDA KARAR
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Gezer, müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatı ve sanık avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, İETT otobüsü şoförü Hüseyin Gezer'i, hayatını kaybeden Deniz Şengül'e yönelik "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gezer'e, motosiklet sürücüsü Kerim Polat'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl hapis cezası verildi. Böylece otobüs şoförünün toplam hapis cezası 30 yıl oldu.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 1 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti, motosiklet sürücüsü sanık Kerim Polat hakkında da hüküm verdi. Polat, "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçunu işlediği sabit görülerek 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
TARTIŞMANIN ARDINDAN OTOBÜSÜ MOTOSİKLETİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Kaza, 15 Ekim 2025'te Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 34 HO 3430 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Gezer ile 02 AFN 584 plakalı motosikletin sürücüsü Kerim Polat arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinir krizi geçiren otobüs şoförü, aracı motosikletin üzerine sürdü.
Bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden şoför, Çamlık otobüs durağına, vince ve bir araca çarptı. Otobüs, güçlükle durabildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Deniz Şengül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişi ise olay yerinde bulunan bir tıp merkezinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüs şoförü Hüseyin Gezer ve motosiklet sürücüsü Kerim Polat gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkemenin verdiği kararla birlikte, ölümlü kazaya ilişkin davada otobüs şoförü 30 yıl, motosiklet sürücüsü ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.