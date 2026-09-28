1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Deniz Şengül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişi ise olay yerinde bulunan bir tıp merkezinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüs şoförü Hüseyin Gezer ve motosiklet sürücüsü Kerim Polat gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemenin verdiği kararla birlikte, ölümlü kazaya ilişkin davada otobüs şoförü 30 yıl, motosiklet sürücüsü ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

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