Bursa'nın İnegöl ilçesinde tehlikeli şekilde aracını solladığını iddia ettiği otomobil sürücüsünün önünü kesen sürücü ve yanındaki kişiye toplam 360 bin TL ceza uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Hakaret eden iki kişiye toplam 360 bin TL ceza uygulandı.

TOPLAM 360 BİN TL CEZA UYGULANDI

Otomobilinden inmeyip, yoluna devam eden İbrahim B., Bölge Trafik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. İhbar üzerine Tarık Ş. ve Hidayet Ş.'ye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" kapsamında kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan Tarık Ş.'nin aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.