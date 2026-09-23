Charnia, Dünya’nın en eski karmaşık canlılarından biri kabul ediliyor. Bölgede daha önce antik deniz tabanında yaşamış organizmaların izlerine rastlanmıştı. Ancak canlıların kendilerine ait fosillerin bulunmaması, bu alanın geçmişteki yaşam hakkında sınırlı bilgi vermesine neden oluyordu.

Fosil, üç boyutlu yapısını büyük ölçüde korumayı başardı. 560 MİLYON YIL ÖNCE DENİZ TABANINDA YAŞIYORDU Charnia, yaklaşık 560 milyon yıl önce, Dünya'da karmaşık yaşamın yeni yeni ortaya çıktığı Ediyakaran Dönemi'nde yaşadı. Bugünkü bitkilere benzeyen görüntüsüne rağmen Charnia bir bitki değildi. Yumuşak gövdeli bu canlı, deniz tabanına tutunarak yaşamını sürdürüyor ve bulunduğu yerde sabit kalıyordu. Canlının ağzı, belirgin organları ya da hareket etmesini sağlayan uzuvları bulunmuyordu. Genel yapısı, sıvıyla dolu bir kese ve bunun çevresinde uzanan dallı bölümlerden oluşuyordu.

Keşif, İskandinavya’daki ilk doğrulanmış Charnia fosili oldu. ÜÇ BOYUTLU FOSİL BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTTI Ediyakaran canlılarının fosilleşmesi oldukça zor. Bunun temel nedeni, dönemin canlılarının büyük bölümünün yumuşak gövdeli olması ve sert iskeletlere sahip olmaması. Bu nedenle günümüze ulaşan fosillerin önemli bir kısmı, kaya katmanlarının altında ezilmiş canlıların yalnızca yüzeyde bıraktığı izlerden oluşuyor. Norveç'te bulunan Charnia örneği ise bu açıdan farklılık gösteriyor. Araştırmacılara göre canlı, deniz altında meydana gelen bir çığın ardından hızla tortuların altında kaldı. Tortuların organizmanın gövdesini doldurması sayesinde fosil, üç boyutlu yapısını koruyabildi.