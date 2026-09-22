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Ankara'da sağanak sonrası yol çöktü: Çok sayıda araç hasar gördü

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, Keçiören'de sele neden oldu. Gülgün Sokak'ta yolun bir bölümünün çökmesi sonucu park halindeki çok sayıda araç hasar gördü.

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Ankara'da sağanak sonrası yol çöktü: Çok sayıda araç hasar gördü

Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Keçiören ilçesindeki Gülgün Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Video Oynatma İkonu Ankara'da sel nedeniyle yol çöktü

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu. (Fotoğraflar: AA)Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu. (Fotoğraflar: AA)

Çökme nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araç zarar gördü. Bazı araçlar oluşan su ve çöküntü nedeniyle mahsur kaldı.

Ankara'da sağanak sonrası yol çöktü: Çok sayıda araç hasar gördü-3

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçların bulundukları yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Ankara'da sağanak sonrası yol çöktü: Çok sayıda araç hasar gördü-4

Öte yandan sağanak nedeniyle kent genelindeki cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

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Ankara'da sağanak sonrası yol çöktü: Çok sayıda araç hasar gördü-6 Ankara'da sağanak sonrası yol çöktü: Çok sayıda araç hasar gördü-7 Ankara'da sağanak sonrası yol çöktü: Çok sayıda araç hasar gördü-8

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