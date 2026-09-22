Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Keçiören ilçesindeki Gülgün Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Ankara'da sel nedeniyle yol çöktü