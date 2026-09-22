Dört kişilik bir evde mutfak yalnızca yemek pişirmiyor; elektrik, su, doğalgaz ve gıdayı da tüketiyor. Doğru alışkanlıklarla hem faturayı hem çöpe giden parayı azaltmak mümkün. Bir tencereyi gereğinden büyük ocakta yakmak, fırını boş yere uzun süre çalıştırmak, buzdolabını yanlış kullanmak, yarım bulaşık makinesi çalıştırmak… Tek tek bakıldığında küçük hatalar. Bir yıl boyunca toplandığında ise ciddi bir bütçe. Mutfak yalnızca yemek yapılan yer değil; elektrik, doğal gaz, su ve gıdanın aynı anda tüketildiği evin en hareketli ekonomi merkezidir.

Bazen tasarruf etmek için yeni cihaz almak değil, eski alışkanlığı değiştirmek yeterlidir. Tencereyi gereğinden büyük ateşe koymak, fırının kapağını sık sık açmak, buzdolabını gereğinden fazla çalıştırmak veya ihtiyaçtan fazla yemek hazırlamak… Tek başına önemsiz görünen bu davranışlar yıl boyunca tekrarlandığında ciddi bir toplam oluşturur. Mutfakta faturaları ve gıda israfını düşürmenin yolları. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) FIRININ EN PAHALI DAKİKASI Fırın kapağını her açtığınızda içerideki sıcaklık düşer ve fırın yeniden hedef sıcaklığa ulaşmak için enerji harcar. Bu nedenle yemeği kontrol etmek için kapağı gereksiz yere açmak yerine camdan takip etmek daha akıllıdır. Bir başka küçük alışkanlık da fırını tek yemek için değil, mümkün olduğunda arka arkaya birkaç hazırlık için kullanmaktır. Tasarruf bazen cihazı daha az çalıştırmak değil, çalıştığı zamanı daha verimli kullanmaktır.