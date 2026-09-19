Yıllarca gizemini korudu! Genetik testler gerçeği ortaya çıkardı: Yeni tür olarak kayda geçti
Bilim dünyası, 100 yılı aşkın bir aranın ardından yeni bir kedi türüyle tanıştı. Bolivya'da yıllar önce bulunan ve uzun süre başka bir kaplan kedisi türü sanılan yalnızca 1,3 kilogramlık bu gizemli hayvan, gelişmiş genetik analizler sonucunda bilim için tamamen yeni bir tür olarak tanımlandı. Araştırmacılar, Leopardus tilcayo adı verilen bu küçük kedinin keşfinin, vahşi kedilerin bilinmeyen dünyasına ilişkin yeni keşiflerin de önünü açabileceğini belirtiyor.
Bilim insanları, Bolivya'nın And Dağları'ndaki Yungas ormanlarında yaşayan ve bugüne kadar başka bir kedi türü sanılan küçük bir kedinin aslında tamamen farklı bir türe ait olduğunu ortaya çıkardı. Yaklaşık 1,3 kilogram ağırlığındaki bu sıra dışı hayvan, 100 yılı aşkın süredir bilim dünyasının keşfettiği ilk yeni kedi türü olarak kayıtlara geçti.
KÜÇÜK BİR KEDİNİN PEŞİNDEKİ BÜYÜK GİZEM
Hikaye 2016 yılında Bolivya'da başladı. Biyolog ve National Geographic kaşifi Paola Nogales-Ascarrunz, yerel bir vahşi yaşam merkezine getirilen sıra dışı bir kedi hakkında telefon aldı.
Orman yakınlarında yavruyken bulunan hayvan, ilk başta evcil bir kedi sanılarak bir kişinin evine götürülmüştü. Ancak yaklaşık bir yıl sonra hayvanın vahşi olduğu anlaşılınca koruma merkezine teslim edildi.
Nogales-Ascarrunz kediyi gördüğünde dikkatini çeken birçok ayrıntı vardı. Küçük ve buruşuk yüzü, kısa ve yuvarlak kulakları, uzun bıyıkları ve vücudundaki belirgin benekler, onun sıradan bir ev kedisi olmadığını gösteriyordu.
İLK BAKIŞTA BAŞKA BİR TÜR SANILDI
National Geographic'te yer alan habere göre araştırmacı, kedinin Leopardus tigrinus türüne ait olduğunu düşündü. Kaplan kedisi, tigrina veya tigrillo olarak da bilinen bu küçük kedilerin Orta ve Güney Amerika'da yaşadığı biliniyordu. Ancak yıllar sonra Nogales-Ascarrunz önemli bir ayrıntıyı fark etti.
2019'da Bolivya'daki kedi türleri üzerine bir çalışma hazırlarken elindeki fotoğrafları Brezilya'daki referans görüntülerle karşılaştırdı. Fotoğraftaki kedinin benekleri, bilinen kaplan kedilerinin beneklerinden belirgin şekilde daha büyüktü.
Bu farklılık, bilim insanlarını daha kapsamlı bir araştırmaya yöneltti.
GENETİK ANALİZ TÜM TABLOYU DEĞİŞTİRDİ
Araştırmacılar, gelişmiş genomik analizlerle kedinin genetik yapısını incelemeye başladı. Rio Grande do Sul Papalık Katolik Üniversitesi'nden Eduardo Eizirik ve Antwerp Üniversitesi'nden Jonas Lescroart'ın da dahil olduğu ekip, hayvanın kedi soy ağacında daha önce bilinmeyen ayrı bir konuma sahip olduğunu belirledi.
Bunun üzerine araştırmacılar yeni türe Leopardus tilcayo adını vermeyi önerdi. İsim ise kedinin Bolivya'daki yerel adından geliyor. Araştırmacıların görüştüğü bölge sakinleri, neden "tilcayo" dediklerini tam olarak bilmese de bu adın nesiller boyunca kullanıldığını aktardı.
SADECE 1,3 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA
Yeni türün bilinen örneği 10 yaşında bir erkek. Başından gövdesinin sonuna kadar yaklaşık 45 santimetre uzunluğunda ve yalnızca 1,3 kilogram ağırlığında.
Şimdilik bilim insanlarının bildiği en önemli bilgilerden biri, L. tilcayo'nun Bolivya Andları'nın doğu yamaçlarındaki Yungas orman ekolojik bölgesinde yaşadığı.
Ancak türün yaşam biçimi hâlâ büyük ölçüde gizemini koruyor. Ne ile beslendiği, hangi hayvanların onu avladığı, nasıl ürediği ve doğadaki popülasyonunun ne kadar olduğu gibi temel soruların yanıtları henüz bilinmiyor.
100 YILI AŞKIN SÜRENİN ARDINDAN GELEN İLK KEŞİF
Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri ise yeni türün ortaya çıkarılma biçimi. Araştırmacılara göre 1923'te pampas kedisinin keşfinden bu yana bilimsel olarak tanımlanan ilk yeni kedi türü söz konusu.
Üstelik çalışma yalnızca yeni bir türü tanımlamakla kalmadı. Bilim insanlarının daha önce tek bir tür olarak değerlendirdiği kaplan kedilerinin aslında çok daha karmaşık bir genetik yapıya sahip olduğunu da ortaya koydu.
Daha önceki araştırmalarla birlikte değerlendirildiğinde, bilim dünyasında beş farklı kaplan kedisi türünün bulunduğuna ilişkin tablo ortaya çıktı.
KÜÇÜK KEDİLERDE BÜYÜK KEŞİF DÖNEMİ
Uzmanlara göre fiziksel özellikler hâlâ türlerin birbirinden ayrılmasında önemli. Kuyruk uzunluğu, beneklerin şekli ve büyüklüğü, diş yapısı ve tüy özellikleri bilim insanlarına önemli ipuçları veriyor.
Ancak genetik araştırmalar, çıplak gözle fark edilemeyen farklılıkları ortaya çıkarmada giderek daha önemli hale geliyor.
Özellikle küçük vahşi kediler bu açıdan büyük bir bilinmezlik barındırıyor. Kamera görüntüleri veya dış görünüş, birbirine çok benzeyen türleri ayırt etmek için her zaman yeterli olmayabiliyor.
Bolivya'da yıllar önce bulunan 1,3 kilogramlık küçük bir kedi böylece bilim dünyasında büyük bir kapı açtı. Araştırmacılar, gelişmiş genomik yöntemlerle dünyanın farklı bölgelerindeki küçük vahşi kediler arasında henüz tanımlanmamış başka türlerin de bulunabileceğini düşünüyor.
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