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Zonguldak'ta çocukların görüntüsünü çeken ahlaksızı vatandaş yakaladı: Yere oturtup polise teslim ettiler!

Zonguldak kent merkezindeki Asma dolmuş duraklarında 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini cep telefonuyla çektiği iddia edilen U.S. (35), çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yakalandı. Vatandaşlar tarafından kaçması engellenip yere oturtulan şüpheli, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

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Zonguldak'ta çocukların görüntüsünü çeken ahlaksızı vatandaş yakaladı: Yere oturtup polise teslim ettiler!

Zonguldak'ta, dolmuş duraklarının bulunduğu bölgede 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini telefon kamerasıyla çektiği iddia edilen U.S.'ye (35) önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşlar tarafından alıkonulup yere oturtulan U.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Çocukların fotoğrafını çeken ahlaksız şahıs yakalandı. (Fotoğrafşar: DHA)Çocukların fotoğrafını çeken ahlaksız şahıs yakalandı. (Fotoğrafşar: DHA)

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Asma dolmuş durakları bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre U.S., 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini çekerken çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yakalanan U.S. alıkonulup yere oturtuldu. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis tarafından gözaltına aldı. U.S.'nin kentteki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürüldü.

Zonguldak'ta çocukların görüntüsünü çeken ahlaksızı vatandaş yakaladı: Yere oturtup polise teslim ettiler!-3

Şüphelinin cep telefonuna incelenmek el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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