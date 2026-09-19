Konya’da çiftlik evinin avlusunda feci kaza: Traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir çiftlik evinin avlusunda babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Giriş Tarihi:
Konya'nın Ereğli ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Barbaros Mahallesi 92824. Sokak'taki bir çiftlik evinin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mohammad Akbar Tomer'in kullandığı traktör, avluda bulunan 4 yaşındaki çocuğuna çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, çocuğun cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam