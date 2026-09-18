Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kadın kuaföründe yaşanan saç kesimi tartışması, kavgaya ve dükkan baskınına dönüştü. Müşterinin yakınları tarafından kendi çocuğunun ve babasının gözü önünde darp edilen işletme sahibi, hastaneden darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Afşin'de kuaförde saç kesimi kavgası!

KESİMİ BEĞENMEDİ TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Dedebaba Mahallesi'nde bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre E.G. isimli kadın müşteri, kız çocuğunun saçını kestirmek amacıyla salona geldi. Yapılan kesimi beğenmeyen E.G. ile iş yeri personeli arasında tartışma çıktı.