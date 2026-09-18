Sivas'ta Otizmli Tufan Kümbetlioğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında emniyet ve savcılıkta ifadesi alınan ablası S.N.K., evde erkek arkadaşı T.S. ile birlikteyken Tufan'ın kendilerini gördüğünü ve ailesine söylemekle tehdit ettiğini, bunun üzerine panikleyerek konuşmaması için pencereden attığını itiraf etti.

S.N.K.'nin erkek arkadaşı T.S. ise olayla kendisinin ilgisinin bulunmadığını, olay sırasında orada olmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.