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Otizmli Tufan Kümbetlioğlu ölümünde ablası cinayeti itiraf etti

Sivas'ta Tufan Kümbetlioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada ablası, ifadesinde onu pencereden attığını söyledi. Erkek arkadaşı ise olayla ilgisi olmadığını belirtti.

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Otizmli Tufan Kümbetlioğlu ölümünde ablası cinayeti itiraf etti

Sivas'ta Otizmli Tufan Kümbetlioğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında emniyet ve savcılıkta ifadesi alınan ablası S.N.K., evde erkek arkadaşı T.S. ile birlikteyken Tufan'ın kendilerini gördüğünü ve ailesine söylemekle tehdit ettiğini, bunun üzerine panikleyerek konuşmaması için pencereden attığını itiraf etti.

S.N.K.'nin erkek arkadaşı T.S. ise olayla kendisinin ilgisinin bulunmadığını, olay sırasında orada olmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

Otizmli Tufan Kümbetlioğlu ölümünde ablası cinayeti itiraf etti-2

KOMŞULARDAN 'ŞİDDET' İDDİASI

Öte yandan komşuları, ailenin hayatını kaybeden Tufan Kümbetlioğlu'na yönelik sık sık şiddet uyguladığını iddia etti.

İsimlerini vermek istemeyen ve olayın yaşandığı binanın karşısında oturanların, zaman zaman yaşanan şiddet olayının seslerini kamera ile de kayda aldıkları, polise de şikayette bulundukları belirlendi. Video kaydına yansıyan görüntülerde; şiddet gören çocuğun bağırma sesleri duyulurken, görüntüyü kayda alan komşunun 'Sizin Allah belanızı versin, o çocuğa vuran elleriniz kırılsın inşallah' şeklinde sözler sarf ettiği duyuldu.

Otizmli Tufan Kümbetlioğlu ölümünde ablası cinayeti itiraf etti-3

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybeden Tufan Kümbetlioğlu, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

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