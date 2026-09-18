Edirne'nin Keşan ilçesindeki evinde ölü bulunan ve bedeninde darp izlerine rastlanan 86 yaşındaki Mehmet Emin Keskindir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle teknik takibe alınan talihsiz adamın 66 yaşındaki eşi M.K., Yunanistan sınırında kaçmak üzereyken yakalandı. ÇELİŞKİLİ BEYANLAR ŞÜPHEYİ BÜYÜTTÜ

Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evinde 21 Ağustos akşamı yatağının hemen yanında hareketsiz yatan Mehmet Emin Keskindir'i gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, emekli Keskindir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince ilk aşamada şüpheli bulunan ölümün ardından eşi M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine incelemeyi bu yöne kaydırdı.

86 yaşındaki Mehmet Emin Keskindir'in eşi Yunanistan sınırında yakalandı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) OTOPSİ RAPORU VE SINIRDA OPERASYON

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside Keskindir'in vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 'Eşe karşı kasten öldürme' suçu kapsamında takibe aldı. Bir süredir teknik ve fiziki takip altında tutulan M.K., geçtiğimiz gün cep telefonunu tamamen kapatarak izini kaybettirmeye çalıştı.