Telefonu kapatınca polis düğmeye bastı! Mehmet Emin Keskindir'in eşi sınırda yakalandı
Edirne'deki evinde ölü bulunan 86 yaşındaki Mehmet Emin Keskindir’in cinayet şüphelisi eşi, Yunanistan sınırında firar etmek üzereyken yakalandı. Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundaki darp bulguları üzerine teknik takibe alınan 66 yaşındaki M.K., telefonunu kapatıp izini kaybettirmeye çalışırken İpsala sınır hattında gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesindeki evinde ölü bulunan ve bedeninde darp izlerine rastlanan 86 yaşındaki Mehmet Emin Keskindir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle teknik takibe alınan talihsiz adamın 66 yaşındaki eşi M.K., Yunanistan sınırında kaçmak üzereyken yakalandı.
ÇELİŞKİLİ BEYANLAR ŞÜPHEYİ BÜYÜTTÜ
Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evinde 21 Ağustos akşamı yatağının hemen yanında hareketsiz yatan Mehmet Emin Keskindir'i gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, emekli Keskindir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince ilk aşamada şüpheli bulunan ölümün ardından eşi M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine incelemeyi bu yöne kaydırdı.
OTOPSİ RAPORU VE SINIRDA OPERASYON
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside Keskindir'in vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 'Eşe karşı kasten öldürme' suçu kapsamında takibe aldı. Bir süredir teknik ve fiziki takip altında tutulan M.K., geçtiğimiz gün cep telefonunu tamamen kapatarak izini kaybettirmeye çalıştı.
Şüphelinin kaçma hazırlığında olduğunu tespit eden emniyet güçleri düğmeye bastı. M.K., İpsala ilçesine bağlı ve Yunanistan sınırında yer alan Yenikarpuzlu köyü yakınlarında sınır hattını geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1'inci Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, hastane girişinde "Ben öldürmedim" dedi.
Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından zanlı, Keşan Adliyesine sevk edilmek üzere yola çıktı.