CANLI YAYIN
Geri

Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

İstanbul Fatih’te Sofçuhan İşhanı’nda bulunan bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanırken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Olay, Fatih ilçesindeki Sofçuhan İşhanı içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Fatih’te döviz bürosunda silahlı hesaplaşma (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Fatih’te döviz bürosunda silahlı hesaplaşma (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Silahla açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Yaralılara olayın ardından ambulans ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı-3 Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı-4 Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı-5
Başkentte festival heyecanı: Ankara’da sonbaharın en büyük kültür buluşması başlıyor! Hangi etkinlikler var?
SONRAKİ HABER

Başkentte festival heyecanı!
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler