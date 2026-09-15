Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
İstanbul Fatih’te Sofçuhan İşhanı’nda bulunan bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanırken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
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Olay, Fatih ilçesindeki Sofçuhan İşhanı içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahla açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.
Yaralılara olayın ardından ambulans ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam