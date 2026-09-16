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Çorum'da cinayet: Karısını çalıştığı markette öldürdü

Çorum'un Osmancık ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. İsmail Balcı, bir süre önce boşanıp yeniden evlendiği eşi Yasemin Balcı'yı çalıştığı markette tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan, aynı silahla yaşamına son verdi.

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Çorum'da cinayet: Karısını çalıştığı markette öldürdü

Çorum'un Osmancık ilçesinde İsmail Balcı, eşi Yasemin Balcı'yı çalıştığı markette tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti. Balcı çiftinin boşandığı ve yeniden evlenip bir araya geldiği belirtildi.

Karısını çalıştığı markette öldürdü. (Fotoğraflar: DHA, İHA)Karısını çalıştığı markette öldürdü. (Fotoğraflar: DHA, İHA)

Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Öğretmenevi karşısında bulunan markette meydana geldi. Boşanıp yeniden evlenen İsmail Balcı, eşi Yasemin Balcı'nın çalıştığı markete gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı.

Çorum'da cinayet: Karısını çalıştığı markette öldürdü-3

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Balcı, yanında bulunan tabancayla eşi Yasemin Balcı'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yasemin Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Balcı, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu. Yaralı halde Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Balcı da yaşamını yitirdi.

Çorum'da cinayet: Karısını çalıştığı markette öldürdü-4

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nilsu Çakıroğlu
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