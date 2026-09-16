ARKADAŞLARININ İKAZINI DİNLEMEDİ Yanındaki arkadaşlarının girmemesi yönündeki ısrarlı ikazlarını dikkate almayan Çetin, suya girmeden hemen önce cep telefonunu arkadaşlarına uzattı. Genç adamın arkadaşlarına, "Ben suya gireceğim. Görüntümü çekin, hatıra kalsın" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Sözlerinin ardından gölete giren 28 yaşındaki genç, bir süre yüzdükten sonra aniden gözden kayboldu.

Erzurum 'un Palandöken ilçesinde hafta sonunu değerlendirmek isteyen gençlerin pikniği acıyla sonlandı. Kent merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Tekederesi Mesire Alanı'na arkadaş grubuyla giden Erzurum Şehir Hastanesi temizlik personeli Mustafa Çetin (28), alan çevresindeki tüm uyarı yazılarına rağmen gölete girmek istedi.

50 DAKİKALIK ARAMA ÇALIŞMASI Arkadaşlarından gelen ihbar üzerine bölgeye kısa sürede AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler hemen arama kurtarma çalışması başlattı. Jandarma balık adamlarının yaklaşık 50 dakika süren aralıksız tarama faaliyetleri sonucunda acı habere ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, Mustafa Çetin'in cansız bedenini kıyıya 5 metre uzaklıkta ve 3,5 metre derinlikte tespit ederek sudan çıkardı. Göletten çıkarılan gencin cenazesi, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

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