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Barışma bahanesiyle gelip dehşet saçtı: Eski eşini öldürdü, oğlunu vurup intihar etti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde emekli uzman çavuş, önce boşandığı eşini ardından da oğlunu tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Çift hayatını kaybetti, oğulları ise ağır yaralandı.

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Barışma bahanesiyle gelip dehşet saçtı: Eski eşini öldürdü, oğlunu vurup intihar etti

Olay, ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi ev kadını Kezban Kabukçu (52) ve emekli uzman çavuş Enis Demir (49) çifti 1 buçuk ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, eşinden boşandıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kız kardeşi N.K.'nin yanına geldi.

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Barışma tartışması sonrası yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)Barışma tartışması sonrası yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Akşam saatlerinde Enis Demir, eski baldızının evine gelerek eşiyle barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çift arasında tartışma çıktı ve Enis Demir, yanındaki beylik tabancasıyla önce eşi Kezban'ı ardından oğlu 13 yaşındaki Y.E. Demir'i vurdu.

Daha sonra Enis Demir, aynı tabancayla intihar etti.
Kezban Kabukçu'nun kız kardeşi N.K. ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan 13 yaşındaki Y.E. Demir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Silahlı saldırıda yaralanan 13 yaşındaki Y.E. Demir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kezban Kabukçu ve Enis Demir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, karnı ve kolundan yaralanan Y.E. ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enis Demir ve Kezban Kabukçu'nun cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam

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