İddiaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi ev kadını Kezban Kabukçu (52) ve emekli uzman çavuş Enis Demir (49) çifti 1 buçuk ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, eşinden boşandıktan sonra Adana 'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kız kardeşi N.K.'nin yanına geldi.

Barışma tartışması sonrası yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Akşam saatlerinde Enis Demir, eski baldızının evine gelerek eşiyle barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çift arasında tartışma çıktı ve Enis Demir, yanındaki beylik tabancasıyla önce eşi Kezban'ı ardından oğlu 13 yaşındaki Y.E. Demir'i vurdu.

Daha sonra Enis Demir, aynı tabancayla intihar etti.

Kezban Kabukçu'nun kız kardeşi N.K. ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.