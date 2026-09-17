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Beşiktaş'ta gece yarısı korku dolu anlar: Seyir halindeki araç alev alev yandı!

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Dolmabahçe Caddesi'nde bir süre kontrollü sağlanan trafik normale döndü.

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Beşiktaş'ta gece yarısı korku dolu anlar: Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Beşiktaş'ta seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halindeki araç alev alev yandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Seyir halindeki araç alev alev yandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Yangın, saat 03.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde hafif ticari araçta çıktı. Seyir halindeki 34 UH 9061 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Beşiktaş'ta gece yarısı korku dolu anlar: Seyir halindeki araç alev alev yandı!-3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak araç geçişlerini kontrollü sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından araç çekiciyle kaldırıldı. Trafiğe kapatılan şerit yeniden ulaşıma açıldı.

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