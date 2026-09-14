Büşra Balıkçı'nın kaybolması olayında anneden cinayet itirafı: 9 şüpheli gözaltına alındı
Sivas’ın Divriği ilçesinde 10 Eylül 2026'da kaybolan 2025 doğumlu Büşra Balıkçı'nın bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor. Anne Elif Balıkçı'nın 14 Eylül'de savcılığa verdiği ifadede, “çocuğunu babası Yusuf’un öldürüp çadırların yukarısında 1-2 km mesafede bulunan araziye götürdüğünü ve bıraktığını” söylediği, ilk ifadesini ise eşinden korkması ve onun yönlendirmesi nedeniyle verdiğini belirttiği bildirildi. Anne Balıkçı, görümcesi Rahime Budak'ın ise “jandarma sana soru sorarsa ben uyudum ve uyandığımda çocuk yatakta yoktu” demesini istediğini ileri sürdü.
Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 2025 doğumlu Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. İlk beyanında kızının bir araçla götürüldüğünü ileri süren anne Elif Balıkçı'nın savcılık ifadesini değiştirdiği, çocuğunun babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği öğrenildi. Bu iddia üzerine yer gösterme işlemi yapılacağı bildirildi.
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü'nde mevsimlik işçi olarak bulunan ailenin 2025 doğumlu kızları Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor.
Edinilen bilgiye göre anne Elif Balıkçı, 10 Eylül 2026 günü saat 22.00 sıralarında yanında uyuyan kızı Büşra'nın kaybolduğunu fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
KARDEŞİ: KIRMIZI RENKLİ BİR ARACA BİNDİRİLDİ
Soruşturma kapsamında anne, baba ve çocukların detaylı ifadeleri alındı. Çocuklardan Ramazan Balıkçı'nın olay mahallindeki görüşmede, kardeşinin "kırmızı renkli bir araca bindirildiğini" söylediği ve kardeşinin nerede olduğunu annesinin bilebileceğini belirttiği öğrenildi.
Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalara iz takip köpeği de katıldı. Çadır ve eklentilerinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramalarda herhangi bir iz veya emareye rastlanmadı.
3 KİLOMETRE UZAKTA KIYAFETLER BULUNDU
Arama çalışmalarında çadıra yaklaşık 3 kilometre mesafede Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezine ulaşıldı.
Materyaller, mukayese ve inceleme yapılması amacıyla olay yeri inceleme ekiplerince muhafaza altına alındı.
Kızılcaören ve Göndüren köylerindeki kamera sistemleri de incelemeye alındı. Ancak bilgi notuna göre kamera sistemlerindeki arıza nedeniyle bu aşamada soruşturmaya ışık tutabilecek herhangi bir görüntüye ulaşılamadı.
ANNENİN İLK BEYANI: ÇADIRA ARAÇ GELDİ
Soruşturmanın ilk aşamasında anne Elif Balıkçı'nın dikkat çeken iddialarda bulunduğu öğrenildi.
Anne, 10 Eylül akşamı çadırların bulunduğu bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan iki kişinin indiğini ve bir kişinin çadırdan kızını alarak götürdüğünü öne sürdü.
Elif Balıkçı, çocuğun babası Yusuf Balıkçı tarafından verildiğini iddia ederek eşinin bankaya 1 milyon TL borcu bulunduğunu ve bu nedenle çocuğu vermiş olabileceğini ileri sürdü. Ayrıca kayıp olayının "kurgu" olduğunu iddia etti.
Bu beyanların ardından baba Yusuf Balıkçı ile Kazım Dur, Özcan Budak, Rahime Budak ve Mehmet Resul Balıkçı gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı süreleri uzatıldı.
VETERİNERİ TEŞHİS ETTİ
Anne Elif Balıkçı daha sonra gerçekleştirilen fotoğraflı teşhiste, kızını alan kişinin Divriği ilçe merkezinde veteriner olarak görev yapan Mehmet Çetin olduğunu ileri sürdü.
Bunun üzerine Mehmet Çetin de gözaltına alındı.
Çetin ise 13 Eylül'deki kolluk ifadesinde suçlamaları reddetti. Divriği'de veteriner kliniği işlettiğini belirten Çetin, 2026 yılı içerisinde Göndüren Köyü'ne hiç gitmediğini ve kayıp çocuğun ailesini tanımadığını söyledi.
Çetin, Büşra'nın kaybolduğunu yanında çalışan bir kişinin kendisine olayı anlatmasının ardından öğrendiğini belirterek kayıp vakasıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını savundu.
CANLI TEŞHİSTE DE AYNI İSMİ GÖSTERDİ
13 Eylül'de Divriği İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen canlı teşhis işleminde anne Elif Balıkçı'nın yeniden Mehmet Çetin'i kızını çadırdan götüren kişi olarak teşhis ettiği belirtildi.
Mehmet Çetin'in ikametinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada ise herhangi bir iz veya emareye rastlanmadı.
Çetin'in üzerine kayıtlı beyaz renkli Ford marka kamyonetin PTS kayıtları da incelendi. Aracın 10 Eylül günü saat 18.58 sıralarında Divriği-Zara Karayolu'ndan geçtiği belirlendi. Bilgi notuna göre olay günü araca ilişkin başka bir PTS geçiş kaydı tespit edilmedi.
MUHTARA GELEN TELEFON SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ
Soruşturmada dikkat çeken bir başka gelişme ise köy muhtarına gelen telefon oldu. Muhtarın tanımadığı bir kişinin kendisini arayarak şüphe uyandıracak sorular sorduğunu bildirmesi üzerine telefon numarası incelemeye alındı. Numaranın Mehmet Dinç adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Dinç de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
EVDE BEBEK ŞAMPUANI VE SÜT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN MADDE BULUNDU
Mehmet Dinç'in evinde 13 Eylül'de gerçekleştirilen aramalarda ise dikkat çeken materyaller bulundu.
Elbise dolabında yaklaşık 60 mililitrelik bebek şampuanı bulunduğu, mutfaktaki buzdolabının buzluk bölümünde ise iki adet 500 mililitrelik su şişesi içerisinde bebek/anne sütü olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği bildirildi.
Banyoda da biri Dalin, diğeri Agu Baby marka olmak üzere iki bebek şampuanına ulaşıldı. Dinç'in cep telefonuna da el konuldu.
Ele geçirilen maddelerin kayıp Büşra ile bağlantısının bulunup bulunmadığı yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.
ANNEDEN SAVCILIKTA YENİ İFADE
Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek gelişme ise 14 Eylül'de yaşandı.
Anne Elif Balıkçı, savcılık ifadesinde önceki anlatımından farklı bir iddiada bulundu. Balıkçı, kızının babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülerek çadırların yaklaşık 1-2 kilometre yukarısındaki araziye götürülüp bırakıldığını öne sürdü.
Anne, bu iddiayı kıyafetlerin bulunmasının ardından eşinin ağabeyi Mehmet Resul ile görümcesi Rahime Budak'a olayı anlattığı sırada duyduğunu ileri sürdü.
Elif Balıkçı ayrıca ilk ifadesini eşinden korktuğu ve eşinin yönlendirmesi nedeniyle verdiğini iddia etti. Annenin değişen ifadesinin ardından 14 Eylül'de yer gösterme işlemi yapılacağı bildirildi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Gelinen aşamada anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, aile yakınları, jandarmaya ilk ihbarı yapan kişi ve veteriner Mehmet Çetin'in de aralarında bulunduğu toplam 9 şüphelinin gözaltında olduğu belirtildi.
Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gizlilik/kısıtlama kararı alındı. Ayrıca soruşturma konusu hususlara ilişkin yayın yasağı getirilmesi için Divriği Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunuldu.
Büşra Balıkçı'nın bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Annenin son beyanındaki iddiaların doğruluğuna ilişkin soruşturma ve delil toplama işlemleri devam ediyor.
ANNEDEN CİNAYET İTİRAFI
Anne Elif Balıkçı'nın savcılıkta verdiği ifade olayın seyrine ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi.
Anne Balıkçı, soruşturmanın başında verdiği bazı ifadelerin doğru olmadığını itiraf ederek bunun nedeninin eşi Yusuf Balıkçı ve görümcesi Rahime Budak'tan duyduğu korku olduğunu ileri sürdü.
"KOCAM VE GÖRÜMCEMDEN KORKTUM"
Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde eşinden geçmişte şiddet gördüğünü anlatarak, "Ben en baştan beri doğruları söylemek istedim ancak kocam Yusuf Balıkçı ve görümcem Rahime Budak'tan korktum." dedi.
15 yaşında evlendiğini belirten Balıkçı, evliliğinin ilk dönemlerinde yemek ve ev işi yapmayı bilmediği gerekçesiyle eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.
Anne, vicdanen rahatsızlık duyduğu için artık gerçekleri anlatmak istediğini söyledi.
VETERİNERLE İLGİLİ İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ
Elif Balıkçı'nın en dikkat çekici beyanlarından biri, daha önce veteriner Mehmet Çetin hakkında söyledikleri oldu.
Balıkçı, "Savcılıkta vermiş olduğum ifademde Veteriner olan Mehmet Çetin isimli şahsın çadırların olduğu yere gelerek kızımı aldığını ve götürdüğü şeklinde vermiş olduğum ifadem tamamen yanlıştır, bu ifadeyi kocam ve görümcemin korkusundan verdim." ifadelerini kullandı.
Mehmet Çetin'i tanımadığını ve daha önce hiç görmediğini söyleyen Balıkçı, eşinin kendisine çocuğun bir araç tarafından alındığını söylemesi yönünde baskı yaptığını iddia etti.
"KİRLİ SAKALLI..." DİYE TARİF ETMESİNİ İSTEMİŞ
Anne, daha önce verdiği şüpheli şahıs tarifinin de eşinin yönlendirmesiyle oluşturulduğunu öne sürdü.
Balıkçı, eşinin kendisine "kirli sakallı, çenesindeki sakalların beyazladığını, esmer, orta boylu" şeklinde fiziksel özellikler tarif etmesini söylediğini belirtti.
Beyaz renkli araç bilgisini de eşinin söylediğini öne süren anne, bu yönlendirmeler doğrultusunda savcılığa önceki beyanını verdiğini ifade etti.
OLAY GÜNÜNÜ TEK TEK ANLATTI
Anne Elif Balıkçı, 10 Eylül günü yaşananları da ayrıntılı şekilde anlattı. Sabah saatlerinde hayvanlarla ilgilendiğini, kahvaltı hazırladığını ve daha sonra eşiyle birlikte koyun ve kuzulara ilaç uyguladıklarını söyledi.
Akşam saatlerinde yemek hazırladığını belirten anne, eşinin çadırda çocuklarla birlikte olduğunu anlattı.
Balıkçı'nın ifadesine göre, yemekten sonra Yusuf Balıkçı ile küçük Büşra aynı döşekte yatıyordu.
Anne, bu sırada eşinin sağ eliyle Büşra'nın sırtına sert şekilde vurduğunu gördüğünü öne sürdü. Bunun üzerine eşine ne yaptığını sorduğunu belirten Balıkçı, Yusuf Balıkçı'nın kendisine "çocuk uyusun" dediğini aktardı.
"BÜŞRA'YI KUCAĞINDA GÖTÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"
Anne daha sonra hayvanlarla ilgilenmek için çadırdan ayrıldığını, yaklaşık 50 metre ilerideki görümcesi Rahime Budak'ın çadırına gittiğini söyledi.
Yaklaşık 25 dakika sonra kendi çadırına dönerken gördüğünü öne sürdüğü manzarayı ise savcılığa şöyle anlattı:
Eşi Yusuf Balıkçı'nın Büşra'yı kucağına alarak çadırın üst kısmındaki söğüt ağaçlarının bulunduğu bölgeye doğru götürdüğünü belirten anne, Büşra'nın hareket ettiğini görmediğini söyledi.
Aralarında yaklaşık 200 metre bulunduğu için eşine çocuğu nereye götürdüğünü soramadığını ifade eden Balıkçı, daha sonra görümcesi Rahime Budak'ı çağırarak durumu anlattığını, ancak herhangi bir tepki alamadığını iddia etti.
"ÇOCUKTAN HABERİM YOK" DEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Büşra'nın kaybolduğunun çevredeki kişilere bildirilmesinin ardından Yusuf Balıkçı'nın olay yerine geldiğini anlatan anne, eşine kızını nereye götürdüğünü sorduğunu söyledi.
Elif Balıkçı'nın iddiasına göre eşi, çocuktan haberi olmadığını ve bilmediğini söyledi.
Anne ise savcılık ifadesinde, kızını eşinin kucağında gördüğünü öne sürerek bu sözlerin doğru olmadığını iddia etti.
JANDARMAYA VERİLEN İFADE İÇİN YÖNLENDİRME İDDİASI
Elif Balıkçı, jandarma olay yerine gelmeden önce de kendisine ne söylemesi gerektiği konusunda yönlendirmeler yapıldığını öne sürdü.
Komşuları Kazım Dur'un kendisinden "jandarma sorarsa 22:15'te jandarmayı aradığını söylememi" istediğini anlatan Balıkçı, görümcesi Rahime Budak'ın ise "jandarma sana soru sorarsa ben uyudum ve uyandığımda çocuk yatakta yoktu" demesini istediğini ileri sürdü.
Anne, jandarma görevlilerine başlangıçta bu doğrultuda beyanda bulunduğunu kabul etti.
BÜŞRA'NIN KIYAFETLERİ BULUNDU
Ertesi gün gerçekleştirilen aramalar sırasında Büşra'nın son görüldüğünde üzerinde bulunan kırmızı kıyafet ile pembe zıbının ve bezinin bulunduğunu anlatan anne, kıyafetleri ilk gören kişinin eşinin ağabeyi Mehmet Resul Balıkçı olduğunu söyledi.
Anneye göre Mehmet Resul Balıkçı kendisine "sen yaklaşma uzak dur, çocuğunu ayı kaçırıp yemiş" dedi.
Elif Balıkçı, çocuğun bezinin bantlarının açılmadığını, zıbının çıtçıtının açık ve yırtılmış olduğunu, kırmızı kazağın ise üzerinden çıkarılıp bırakılmış gibi göründüğünü anlattı.
EŞİNİN KONUŞMALARINI DUYDUĞUNU İDDİA ETTİ
Annenin ifadesindeki en çarpıcı bölüm ise jandarma beklenirken yaşandığını ileri sürdüğü konuşmaya ilişkin oldu.
Elif Balıkçı, eşi Yusuf Balıkçı'nın, ağabeyi Mehmet Resul Balıkçı ve Rahime Budak'a Büşra'yı nereye götürdüğünü anlattığını öne sürdü.
Anneye göre Yusuf Balıkçı, çadırdan yaklaşık 1-2 kilometre uzaklıktaki taşlık bölgeye gittiğini, burada taşları yan yana koyduğunu, Büşra'yı aralarına bıraktığını ve üzerine toprak veya taş koymadığını anlattı.
Balıkçı, konuşmayı yapan kişilerin kendisinin bunları duyduğunu fark etmediklerini iddia etti. Ayrıca söz konusu bölgeyi bildiğini ve götürüldüğü takdirde gösterebileceğini savcılığa bildirdi.
"KOCAMIN KORKUSUNDAN DOLAYI ANLATAMADIM"
Elif Balıkçı, önceki ifadeleri nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Ben doğruları en baştan itibaren anlatmadığım için çok pişmanım ancak kocamın korkusundan dolayı anlatamadım. Kocamın yönlendirmesi neticesinde yanlış beyanlar verdim. Şimdiki beyanım doğrudur." ifadelerini kullandı.
Eşinin çocuklarla ilgilenmediğini ve zaman zaman onlara şiddet uyguladığını da iddia eden Balıkçı, amacının eşini korumak olmadığını savundu.
Anne, "Bu olayda ben mağdur edildim." dedi.
Elif Balıkçı ifadesinin sonunda, Büşra'nın ölümünden eşini sorumlu tutarak Yusuf Balıkçı'dan şikayetçi ve davacı olduğunu beyan etti.