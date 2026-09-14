Edinilen bilgiye göre anne Elif Balıkçı, 10 Eylül 2026 günü saat 22.00 sıralarında yanında uyuyan kızı Büşra'nın kaybolduğunu fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü'nde mevsimlik işçi olarak bulunan ailenin 2025 doğumlu kızları Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 2025 doğumlu Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. İlk beyanında kızının bir araçla götürüldüğünü ileri süren anne Elif Balıkçı'nın savcılık ifadesini değiştirdiği, çocuğunun babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği öğrenildi. Bu iddia üzerine yer gösterme işlemi yapılacağı bildirildi.

Arama çalışmalarında çadıra yaklaşık 3 kilometre mesafede Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezine ulaşıldı.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalara iz takip köpeği de katıldı. Çadır ve eklentilerinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramalarda herhangi bir iz veya emareye rastlanmadı.

Soruşturma kapsamında anne, baba ve çocukların detaylı ifadeleri alındı. Çocuklardan Ramazan Balıkçı'nın olay mahallindeki görüşmede, kardeşinin "kırmızı renkli bir araca bindirildiğini" söylediği ve kardeşinin nerede olduğunu annesinin bilebileceğini belirttiği öğrenildi.

Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları ve soruşturma sürüyor. (Fotoğraflar DHA, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

Kayıp Büşra Balıkçı

Materyaller, mukayese ve inceleme yapılması amacıyla olay yeri inceleme ekiplerince muhafaza altına alındı.

Kızılcaören ve Göndüren köylerindeki kamera sistemleri de incelemeye alındı. Ancak bilgi notuna göre kamera sistemlerindeki arıza nedeniyle bu aşamada soruşturmaya ışık tutabilecek herhangi bir görüntüye ulaşılamadı.

ANNENİN İLK BEYANI: ÇADIRA ARAÇ GELDİ

Soruşturmanın ilk aşamasında anne Elif Balıkçı'nın dikkat çeken iddialarda bulunduğu öğrenildi.

Anne, 10 Eylül akşamı çadırların bulunduğu bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan iki kişinin indiğini ve bir kişinin çadırdan kızını alarak götürdüğünü öne sürdü.

Elif Balıkçı, çocuğun babası Yusuf Balıkçı tarafından verildiğini iddia ederek eşinin bankaya 1 milyon TL borcu bulunduğunu ve bu nedenle çocuğu vermiş olabileceğini ileri sürdü. Ayrıca kayıp olayının "kurgu" olduğunu iddia etti.

Bu beyanların ardından baba Yusuf Balıkçı ile Kazım Dur, Özcan Budak, Rahime Budak ve Mehmet Resul Balıkçı gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı süreleri uzatıldı.