Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada: Kamyona çarpan araçta aynı aileden 4 kişi öldü
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Bozova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Levent Çerçi (41) idaresindeki hafif ticari araç, önünde ilerleyen Mehmet Gör yönetimindeki kamyona arkadan hızla çarptı.4 kişinin öldüğü Bozova'daki kaza kamerada
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpışmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen araçta bulunan sürücü Levent Çerçi ile eşi Fatma Çerçi (36), çocukları Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Fatma Özel (16) ile Ayşegül Çerçi (17) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından hayati tehlikeleri bulunan iki genç kız Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Feci kazanın ardından kamyon sürücüsü Mehmet Gör polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, 4 kişinin yaşamını yitirdiği feci kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, hafif ticari aracın seyir halindeki kamyona hızla arkadan çarpma anı ve sonrasında yaşanan can pazarı net bir şekilde yer aldı.