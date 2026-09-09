Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Çarpışmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen araçta bulunan sürücü Levent Çerçi ile eşi Fatma Çerçi (36), çocukları Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Fatma Özel (16) ile Ayşegül Çerçi (17) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından hayati tehlikeleri bulunan iki genç kız Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.