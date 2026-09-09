Uzmanlardan akıllı cihaz uyarısı: Televizyonlar kapalı konumdayken bile dinlenebilir
Akıllı televizyonlar, robot süpürgeler ve kameralı ev cihazlarındaki güvenlik açıkları kişisel veri gizliliği ile ev mahremiyetini doğrudan tehdit etmeye devam ediyor. Cihazların standby modunda yani kapalı görünen durumlarında dahi internet bağlantısı üzerinden sızma girişimlerine açık hale gelebildiğini vurgulayan uzmanlar, siber korsanların IP üzerinden uzaktan erişim sağlayarak ses ve görüntü kaydı yapabileceğini ifade edip vatandaşların alması gereken kritik önlemleri sıraladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel