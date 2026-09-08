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Elazığ’da gece yarısı müstakil ev alevlere teslim oldu: Ağa Üykü ve Hayriye Üykü hayatını kaybetti

Elazığ'da iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin kısa sürede sardığı evde mahsur kalan Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı çiftin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Elazığ’da gece yarısı müstakil ev alevlere teslim oldu: Ağa Üykü ve Hayriye Üykü hayatını kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evde çıkan yangında Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti.

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki iki katlı müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Köy evinde yangın: Karı koca hayatını kaybetti!

Elazığ’da gece yarısı müstakil ev alevlere teslim oldu: Ağa Üykü ve Hayriye Üykü hayatını kaybetti-2

ÜYKÜ ÇİFTİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde bulunan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü'nün hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Çiftin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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