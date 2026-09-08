Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evde çıkan yangında Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti.

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki iki katlı müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köy evinde yangın: Karı koca hayatını kaybetti!