Küçükçekmece'de, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve silahların patlaması sonucu biri 11 yaşındaki çocuk olmak üzere iki kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 11 yaşındaki çocuk seken kurşunla vuruldu!

11 yaşındaki çocuk silahlı kavganın ortasında kaldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) NE OLMUŞTU?

Olay, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Gülbağ Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Erkan A. ile bir kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Tarafların karşılıklı silah çekmesiyle kavgaya karışan Erkan A. ile olayla ilgisi olmayan 11 yaşındaki bir çocuk, ayağından isabet alması nedeniyle yaralanmıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve 11 yaşındaki yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Erkan A. ise taksiye binerek hastaneye gitmişti.