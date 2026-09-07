Çarpışmanın şiddetiyle TIR yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve ilgili ekip sevk edildi.

DÜZCE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır aracının patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. İhbarın alınmasının ardından emniyet, sağlık ve ilgili ekiplerimiz ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş; yaralı vatandaşlarımıza ilk müdahaleler yapılarak sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlanmıştır. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."