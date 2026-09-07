Düzce Akçakoca’da TIR ile patpat çarpıştı: 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde TIR ile “patpat” olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, Düzce Valiliği adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca-Alaplı kara yolu Akkaya mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen TIR ile "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle TIR yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve ilgili ekip sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALININ DURUMU AĞIR
Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 9 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.Düzce'de kaza: 4 ölü, 9 yaralı!
DÜZCE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Düzce Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır aracının patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. İhbarın alınmasının ardından emniyet, sağlık ve ilgili ekiplerimiz ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş; yaralı vatandaşlarımıza ilk müdahaleler yapılarak sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlanmıştır. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla adli ve idari inceleme başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve yol üzerindeki güvenlik tedbirleri sürüyor.