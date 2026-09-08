Elazığ'da yanan evden çifte cinayet çıktı! Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cesedinde kurşun izi
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cansız bedenleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsisinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların da kayıp olduğu saptandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangının altında vahşet çıktı.
Dün gece saatlerinde (8 Eylül) Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÜYKÜ ÇİFTİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yaşayan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü'nün cansız bedenlerine ulaşıldı.
ŞOK GERÇEK: ÖNCE VURDULAR, SONRA EVİ ATEŞE VERDİLER
Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsi işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerde, çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Canilerin Üykü çiftini silahla vurup öldürdükten sonra delilleri karartmak amacıyla evi ateşe verdikleri değerlendiriliyor.
ZİYNET EŞYALARI YOK
Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde ise Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı.
Çifte cinayetin ardından ziynet eşyalarını çalarak kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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