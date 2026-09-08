ZİYNET EŞYALARI YOK

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde ise Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı.

Çifte cinayetin ardından ziynet eşyalarını çalarak kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.