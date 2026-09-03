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Kağıthane'de 14'üncü kattan düşen Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: Geride intihar mektubu bıraktığı belirlendi

Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Oğul'un daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı belirlenirken, düşme anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Oğul'un geride bir intihar mektubu bıraktığı da belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kağıthane'de 14'üncü kattan düşen Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: Geride intihar mektubu bıraktığı belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Daireyi günlük kiralayan üniversite öğrencisi Oğul'un şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. Öte yandan Oğul'un geride bir intihar mektubu bıraktığı da belirlendi.

Video Oynatma İkonu Kağıthane'de 26 yaşındaki Nisa Nur 14’üncü kattan düşerek can verdi

GERİDE İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Nisa Nur Oğul'un geride bir intihar mektubu bıraktığı belirlendi.

Nisa Nur Oğul, Kağıthane'deki rezidansın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA) Nisa Nur Oğul, Kağıthane'deki rezidansın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA)

KAĞITHANE'DE REZİDANSIN 14'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞTÜ

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne rezidansta yüksekten düşme olayı yaşandığı yönünde ihbar yapılması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının düştüğü rezidansta polis ekipleri inceleme yaptı.Genç kadının düştüğü rezidansta polis ekipleri inceleme yaptı.

POLİS EKİPLERİ KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı.

Ekipler, 14'üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında bir anahtar buldu. Dairede bulunan kimlik kartları ve kişisel eşyalar üzerinde yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul olduğu tespit edildi.

Nisa Nur Oğul'un düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Nisa Nur Oğul'un düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DAİREYİ KONAKLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDEN KİRALADI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Nisa Nur Oğul'un 14'üncü kattaki daireyi bir konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı belirlendi.

Akşam saatlerinde rezidansa geldiği öğrenilen Oğul'un, saat 05.00 sıralarında dairenin balkonundan binanın arka bölümünde bulunan avluya düştüğü tespit edildi.

Kağıthane'de 14'üncü kattan düşen Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: Geride intihar mektubu bıraktığı belirlendi-5

DÜŞME ANI VE SONRASINDAKİ PANİK KAMERADA

Nisa Nur Oğul'un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, genç kadının düşmesinin ardından iki erkeğin avluya geldiği ve Oğul'un durumunu kontrol ettiği görüldü. Görüntülere, çevrede yaşanan panik ile polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi de yansıdı.

Kağıthane'de 14'üncü kattan düşen Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: Geride intihar mektubu bıraktığı belirlendi-6

SAVCI VE OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nisa Nur Oğul'un cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kağıthane'de 14'üncü kattan düşen Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: Geride intihar mektubu bıraktığı belirlendi-7

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Nisa Nur Oğul'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kağıthane'de 14'üncü kattan düşen Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: Geride intihar mektubu bıraktığı belirlendi-9 Kağıthane'de 14'üncü kattan düşen Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: Geride intihar mektubu bıraktığı belirlendi-10 Kağıthane'de 14'üncü kattan düşen Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: Geride intihar mektubu bıraktığı belirlendi-11
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