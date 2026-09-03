Kağıthane'de 14'üncü kattan düşen Nisa Nur Oğul'un şüpheli ölümü: Geride intihar mektubu bıraktığı belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Daireyi günlük kiralayan üniversite öğrencisi Oğul'un şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, rezidansın avlusunda inceleme yaptı. Öte yandan Oğul'un geride bir intihar mektubu bıraktığı da belirlendi.



Kağıthane'de 26 yaşındaki Nisa Nur 14’üncü kattan düşerek can verdi

GERİDE İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Nisa Nur Oğul'un geride bir intihar mektubu bıraktığı belirlendi.