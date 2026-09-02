Mardin'de şüpheli ölüm: "Onu aşağı attım" diyen kocası tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 5'inci kattaki dairenin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Bedriye Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, eşi Levent Naz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet suçlamasını kabul etmeyerek eşinin intihar ettiğini öne süren şüphelinin aksine; eniştesinin, bir komşunun ve olay yerindeki bir sürücünün ifadelerinde Levent Naz'ın telefonda ve bizzat çevresindekilere " karısını kendisinin aşağı attığını " söylediği yönündeki iddialar dosyaya girerken, şüphelinin olay sonrası marketten bıçak alıp kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Bedriye’nin ablası Filiz Dilekçi kardeşinin kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Bedriye'nin ablası Filiz Dilekçi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim gencecik kardeşimi katlettiler. Canice öldürdüler. 5'inci kattan itildi kocası tarafından. Bu vicdansız sadece Bedriye Naz'ı öldürmedi, 4 çocuğunu annesiz bıraktı. 'Ne olacak o çocukların hali?' diye hiç düşünmedi. Bizleri perişan etti. Nasıl bir vicdan anlamadık. Bizlere bunları yaşattı. Bu cani adamı herkes tanısın. Tüm dünya tanısın. Adalet istiyoruz. Gerçekten adalet istiyoruz" dedi.