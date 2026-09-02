Ne kadar yaşayacağınızı tahmin edebilir misiniz? Araştırma yanıtladı

Katılımcıların yaklaşık yüzde 59’u tahmin ettiği yaştan daha uzun yaşadı.

TAHMİNLERDE "80 YAŞ" ETKİSİ

Katılımcıların önemli bir bölümü ulaşmayı bekledikleri yaş olarak 80'i seçti. Araştırmacılar, bunun insanların kişisel sağlık ve yaşam koşullarından çok toplumda yaygın olarak bilinen ortalama yaşam süresine göre tahminde bulunmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ HERKES İÇİN AYNI DEĞİL

Ancak doğumdaki ortalama yaşam süresi, yaşlılık dönemine ulaşmış bir kişinin kalan yaşam süresiyle aynı anlamı taşımıyor. Belirli bir yaşa kadar yaşayan kişiler, yaşamın erken dönemlerindeki birçok riski geride bırakmış oluyor. Bu nedenle yalnızca genel nüfus ortalamasına bakarak yapılan tahminler kişisel yaşam süresini doğru yansıtmayabiliyor.