Ne kadar yaşayacağınızı tahmin edebilir misiniz? Araştırma yanıtladı
Japonya’da 28 yıl süren dikkat çekici araştırma, katılımcıların çoğunun gelecekteki yaşam sürelerini olduğundan kısa hesapladığını ortaya koydu. Araştırmaya göre insanların sağlıkları ve yaşam koşulları hakkında bilinçli ya da bilinçsiz sahip oldukları bilgiler, ömürlerine ilişkin tahminlerine ipucu veriyor.
Japonya'da yaşlı yetişkinleri 28 yıl boyunca takip eden dikkat çekici bir araştırma, insanların ne kadar yaşayacaklarına ilişkin tahminlerinin sanılandan daha isabetli olabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmada katılımcıların önemli bir bölümünün ömürlerini olduğundan kısa tahmin ettiği belirlendi.
28 YILLIK ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Araştırmacılar, 1996 yılında Japonya genelinde 60 yaş ve üzerindeki binlerce kişiye kaç yaşına kadar yaşamayı beklediklerini sordu. Tahminde bulunan katılımcıların yaşam süreleri sonraki 28 yıl boyunca takip edildi.
DAHA UZUN YAŞAM BEKLEYENLER GERÇEKTEN DAHA UZUN YAŞADI
Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, gelecekte daha uzun süre yaşayacağını düşünen kişilerin genel olarak gerçekten daha uzun yaşaması oldu. Yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve sağlık koşulları dikkate alındığında bile bu ilişkinin devam ettiği görüldü.
KATILIMCILARIN YÜZDE 59'U TAHMİNİNİ AŞTI
Araştırmada sonuçları belirlenebilen katılımcıların yaklaşık yüzde 59'unun, başlangıçta tahmin ettikleri yaştan daha uzun yaşadığı belirlendi. Bu durum, insanların kalan yaşam sürelerini tahmin ederken genel olarak karamsar davranabildiğini gösterdi.
UZUN YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNMEK ÖMRÜ UZATIYOR MU?
Araştırmacılar bu soruya henüz kesin bir yanıt verilemeyeceğini vurguluyor. Çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle, uzun yaşam beklentisinin doğrudan yaşam süresini uzattığı söylenemiyor.
Bunun yerine insanların sağlık durumları, yaşam alışkanlıkları ve aile geçmişleri hakkında sahip oldukları bilgilerin hem tahminlerini hem de gerçek yaşam sürelerini etkiliyor olabileceği düşünülüyor.
TAHMİNLERDE "80 YAŞ" ETKİSİ
Katılımcıların önemli bir bölümü ulaşmayı bekledikleri yaş olarak 80'i seçti. Araştırmacılar, bunun insanların kişisel sağlık ve yaşam koşullarından çok toplumda yaygın olarak bilinen ortalama yaşam süresine göre tahminde bulunmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.
ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ HERKES İÇİN AYNI DEĞİL
Ancak doğumdaki ortalama yaşam süresi, yaşlılık dönemine ulaşmış bir kişinin kalan yaşam süresiyle aynı anlamı taşımıyor. Belirli bir yaşa kadar yaşayan kişiler, yaşamın erken dönemlerindeki birçok riski geride bırakmış oluyor. Bu nedenle yalnızca genel nüfus ortalamasına bakarak yapılan tahminler kişisel yaşam süresini doğru yansıtmayabiliyor.
EĞİTİM VE CİNSİYET TAHMİNLERDE FARK YARATTI
ScienceAlert'te yer alan habere göre araştırmada kadınların ve daha fazla eğitim almış kişilerin tahmin ettiklerinden daha uzun yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü. Sağlık durumu daha kötü olan katılımcıların ise beklentilerinin ötesinde yaşama olasılığı daha düşük çıktı.
YANLIŞ ÖMÜR TAHMİNİNİN MADDİ SONUÇLARI OLABİLİR
Araştırmacılara göre insanların ne kadar yaşayacaklarını yanlış tahmin etmesi, emeklilik ve finansal planlamayı da etkileyebilir. Ömrünü olduğundan kısa tahmin eden kişiler yetersiz emeklilik birikimi yapabilirken, fazla uzun tahmin yapanlar ise gereğinden fazla tasarruf ederek yaşam standartlarını düşürebilir.
ARAŞTIRMANIN ÖNEMLİ SINIRLAMALARI VAR
Çalışmada katılımcıların yaşam beklentileri yalnızca bir kez ölçüldü. Zaman içinde yaşanan hastalıklar, teşhisler, tıbbi gelişmeler veya kişisel kayıpların insanların tahminlerini nasıl değiştirdiği takip edilmedi.
Ayrıca araştırmanın yalnızca Japonya'daki yaşlı yetişkinleri kapsaması, sonuçların gençlere ve diğer ülkelerde yaşayan toplumlara doğrudan uygulanmasını zorlaştırıyor.
GELECEK SANDIĞIMIZDAN DAHA UZUN OLABİLİR
Araştırmanın ortaya koyduğu en çarpıcı sonuç ise insanların geleceğe ilişkin tahminlerinde önemli bir ihtimali gözden kaçırması oldu: Birçok kişi, düşündüğünden daha uzun yaşayabilir.