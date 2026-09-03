Erzurum'da kediyi tekmeleyen cani yakalandı! Skandal görüntüler: İmamın kafasına düştü
Erzurum'da namaz sırasında cemaatten bir kişi, ayağına dolanan kediye aniden tekme attı. Darbenin etkisiyle havalanan küçük kedi imamın kafasına düştü. İnfiale yol açan görüntüler sonrası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Cani yakalandı. Küçük kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.
Erzurum'da namaz sırasında cemaatten bir kişi, ayağına dolanan kediye tekme attı.
Olay, 25 Ağustos 2026 günü Adalar Camii'nde yatsı namazı vaktinde meydana geldi.
Camide kediye tekme atan şahıs yakalandı!
Namaz devam ederken caminin içerisinde dolaşan bir kedi, safta bulunan cemaatin arasına girdi. Bir süre namaz kılanların çevresinde dolaşan kedi, cemaatten bir kişinin ayağına yaklaştı.
TEKMEYLE HAVALANAN KEDİ İMAMIN KAFASINA DÜŞTÜ
Bu sırada cemaatten bir kişi, ayağına dolanan kediye aniden tekme attı. Darbenin etkisiyle havalanan kedi, doğrudan ön tarafta namaz kıldıran imamın kafasına çarptı.
Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: CANİ GÖZALTINDA
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlardan sonra harekete geçti. Polis şahsı tespit ederek gözaltına aldı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında, "Erzurum'da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği" şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.
KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Bu arada kedinin sağlık durumunun da iyi olduğu ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.