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Ankara'da yavru kediyi işkenceyle öldürdüler! Başsavcılık harekete geçti: Gözaltı kararı verildi

Ankara'da yavru bir kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyadaki görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; vahşeti gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara'da yavru kediyi işkenceyle öldürdüler! Başsavcılık harekete geçti: Gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yavru bir kedinin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili olay hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, vahşeti gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Sosyal medya platformu X ve diğer ağlarda paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Başsavcılık, iki şahsın yavru bir kediye işkence uygulayarak hayatına son verdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara'da yavru kedinin öldürülmesine ilişkin gözaltı kararı verildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Ankara'da yavru kedinin öldürülmesine ilişkin gözaltı kararı verildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

"27.08.2026 tarihinde bir kısım X ve diğer sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, iki şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüklerinin tespit edilmesi üzerine, meçhul şüphelilerin üzerlerine atılı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilmekle, atılı eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında resen soruşturma işlemlerine başlanılmış ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

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