Ankara'da yavru kediyi işkenceyle öldürdüler! Başsavcılık harekete geçti: Gözaltı kararı verildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara'da yavru kedinin öldürülmesine ilişkin gözaltı kararı verildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

"27.08.2026 tarihinde bir kısım X ve diğer sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, iki şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüklerinin tespit edilmesi üzerine, meçhul şüphelilerin üzerlerine atılı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilmekle, atılı eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında resen soruşturma işlemlerine başlanılmış ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."