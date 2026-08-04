Önce öptü sonra öldürdü! Bolu'da yavru kediye yapılan vahşet güvenlik kamerasında
Bolu'da elektrikli bisikletle seyir halindeki kimliği belirsiz bir kişi, elindeki yavru kediyi önce sevip öptü, ardından boğarak öldürdü. Kan donduran olayın ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bolu'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Elektrikli bisikletle sokakta ilerleyen kimliği belirsiz bir kişi, kucağına aldığı yavru kediyi önce öptü, ardından elleriyle boğarak öldürdü. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşan şüphelinin o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
YAVRU KEDİYİ KUCAĞINA ALIP ÖPTÜ
Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs, elinde getirdiği yavru kediyi kucağına alarak öptü.
ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Şahıs, ardından elinde tuttuğu yavru kediyi boğarak öldürdü.
Yavru kediyi telef eden şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Yaşanan olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelinin yavru kediyi önce kucağına alıp öptüğü, ardından boğarak öldürdüğü ve daha sonra elektrikli bisikletiyle bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.