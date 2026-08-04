Önce öptü sonra öldürdü! Bolu'da yavru kediye yapılan vahşet güvenlik kamerasında

Bolu'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Elektrikli bisikletle sokakta ilerleyen kimliği belirsiz bir kişi, kucağına aldığı yavru kediyi önce öptü, ardından elleriyle boğarak öldürdü. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşan şüphelinin o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kediyi boğarak telef eden cani kamera kaydında