Bayrampaşa'da film gibi kovalamaca: Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçarken kaza yaptı
İstanbul Bayrampaşa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 34 EPU 923 plakalı otomobil, takip sırasında park halindeki bir araca çarptı. Araçtan inip plakasız motosikletle kaçmaya çalışan şüphelilere polis havaya uyarı ateşi açarak müdahale ederken, zanlılardan biri gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı inceleme ve çalışma başlattı.
İstanbul Bayrampaşa'da akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Muratpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Sürücünün polisin "dur" ihtarına uymayarak gaza basması üzerine kovalamaca başladı. Ekipler, kaçan aracın gidiş yönünü telsiz anonslarıyla bildirerek güzergah üzerinde güvenlik önlemleri aldı.
SOKAK ARASINDA KAZA YAPINCA ARAÇTAN ATLADILAR
Polis takibinden kurtulmaya çalışan şüpheliler, girdikleri bir sokakta kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle durmak zorunda kalan araçtan inen iki şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalıştı.
MOTOSİKLETLE KAÇTI, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Zanlılardan biri olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek izini kaybettirmeyi başardı. Polis ekipleri kaçış sürerken havaya uyarı ateşi açtı ve diğer şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Olay yerine gelen inceleme ekipleri şüphelilerin terk ettiği araçta ayrıntılı arama yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından otomobil, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Polis, motosikletle kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.