Bayrampaşa'da film gibi kovalamaca: Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçarken kaza yaptı

SOKAK ARASINDA KAZA YAPINCA ARAÇTAN ATLADILAR Polis takibinden kurtulmaya çalışan şüpheliler, girdikleri bir sokakta kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle durmak zorunda kalan araçtan inen iki şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

MOTOSİKLETLE KAÇTI, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Zanlılardan biri olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek izini kaybettirmeyi başardı. Polis ekipleri kaçış sürerken havaya uyarı ateşi açtı ve diğer şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.