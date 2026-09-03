Şile Darlık'ta korkunç tablo: 2 haftada 2 can alan virajlar için acil uyarı!
Motosiklet tutkunlarının gözde güzergâhlarından Şile Darlık Mahallesi yolu, art arda yaşanan ölümlü kazalarla adeta kabusa döndü. Sadece iki hafta içinde iki gencin hayatını kaybetmesi yol güvenliğini tartışmaya açarken, uzmanlar ve tecrübeli sürücüler hız tutkusuna ve denetimsizliğe karşı acil önlem çağrısı yaptı.
İstanbul'un Şile ilçesi Darlık Mahallesi yolunda, motosiklet tutkunlarının yoğun kullandığı kıvrımlı ve virajlı güzergâh, art arda yaşanan ölümlü kazalarla gündeme geldi.
17 Ağustos'ta Ceyda Yakova (22), 30 Ağustos'ta ise Yıldırım Ersan (30) motosiklet kazalarında hayatını kaybetti. İki ölümün yalnızca 2 hafta arayla yaşanması, bölgedeki yol güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Motosiklet tutkunu Yıldırım Ersan hayatını kaybetti
Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, engebeli yapı nedeniyle yol çoğunlukla bir gidiş-bir geliş şeklinde ilerlerken, bazı kesimlerde çok sayıda keskin viraj bulunuyor. Uzun düzlüklerde yüksek hıza çıkan motosikletlilerin, karşılarına aniden çıkan virajlarda uygun dönüş yapamadıkları belirtiliyor.
19 yıllık motosiklet sürücüsü Şerah Çalışkan, özellikle gençler arasında Darlık yolunun adeta yarış pisti gibi görüldüğünü belirterek, yüksek hız, sınırları zorlama ve tecrübesizliğin kazalara yol açtığını söyledi.
İleri ve güvenli sürüş eğitmeni Taner Çağlar ise yolun suçlu olmadığını, motosikletçilerin virajları daha hızlı dönme hırsıyla hareket ettiğini savundu. Çağlar, bölgede denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.