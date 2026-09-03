Şile Darlık'ta korkunç tablo: 2 haftada 2 can alan virajlar için acil uyarı!

İstanbul'un Şile ilçesi Darlık Mahallesi yolunda, motosiklet tutkunlarının yoğun kullandığı kıvrımlı ve virajlı güzergâh, art arda yaşanan ölümlü kazalarla gündeme geldi.

17 Ağustos'ta Ceyda Yakova (22), 30 Ağustos'ta ise Yıldırım Ersan (30) motosiklet kazalarında hayatını kaybetti. İki ölümün yalnızca 2 hafta arayla yaşanması, bölgedeki yol güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Motosiklet tutkunu Yıldırım Ersan hayatını kaybetti

Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, engebeli yapı nedeniyle yol çoğunlukla bir gidiş-bir geliş şeklinde ilerlerken, bazı kesimlerde çok sayıda keskin viraj bulunuyor. Uzun düzlüklerde yüksek hıza çıkan motosikletlilerin, karşılarına aniden çıkan virajlarda uygun dönüş yapamadıkları belirtiliyor.