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Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış alacak kavgasında öldürüldü

Sancaktepe'de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, eski çalışanı Zehra G. ile arasında çıkan alacak meselesinin kavgaya dönüşmesi sonucu göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Zehra G. dahil 3 kişi gözaltına alındı.

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Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış alacak kavgasında öldürüldü

Sancaktepe'de, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, iddiaya göre alacak meselesinde daha önce birlikte çalıştığı Zehra G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış (39) ile Zehra G. (21) arasında tartışma çıktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış (39) ile Zehra G. (21) arasında tartışma çıktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

BAKIŞ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış (39) ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Zehra G. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zehra G, Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Bakış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaralanan Bakış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİLİ ARASINDA ALACAK MESELESİNİN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Zehra G.'yi yakaladı. Araştırmada, şüpheli Zehra G'nin Funda Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek para verdiği ve ikili arasında alacak meselesinin bulunduğu tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen A.H.U. (21) ile E.Ş. (21) de polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli Zehra G.'nin Funda Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek para verdiği ve ikili arasında alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi.Şüpheli Zehra G.'nin Funda Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek para verdiği ve ikili arasında alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan şüphelilerden Zehra G'nin 'hakaret', A.H.U'nun ise 'kasten yaralama' suçundan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

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