Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış alacak kavgasında öldürüldü

Sancaktepe'de, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, iddiaya göre alacak meselesinde daha önce birlikte çalıştığı Zehra G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış (39) ile Zehra G. (21) arasında tartışma çıktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

BAKIŞ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış (39) ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Zehra G. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zehra G, Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.