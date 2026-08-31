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Değerinden fazlası var! Elmasın şaşırtan özelliği keşfedildi

Elmasın elektrik üretme potansiyeli ortaya çıktı. Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları, ultra ince ve esnek elmas zarların bükülme sırasında ölçülebilir elektrik üretebildiğini keşfetti. Bilim dünyasında uzun süredir kabul gören görüşü değiştiren bulgunun, gelecekte sensörler, mikro enerji sistemleri ve kendi kendine çalışan tıbbi implantlarda yeni kullanım alanlarının önünü açabileceği belirtiliyor.

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Değerinden fazlası var! Elmasın şaşırtan özelliği keşfedildi

Bilim insanları, elmasın mekanik olarak büküldüğünde elektrik üretebileceğini ortaya koydu. Hong Kong Üniversitesi (HKU) araştırmacılarının gerçekleştirdiği çalışma, elmasın yüzyılı aşkın süredir kabul edilen "piezoelektrik olmayan" malzeme sınıflandırmasına meydan okuyor.

Bilim insanları, ultra ince elmas zarların büküldüğünde elektrik üretebildiğini keşfetti. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Bilim insanları, ultra ince elmas zarların büküldüğünde elektrik üretebildiğini keşfetti. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ŞAŞIRTTI

Araştırmacılar, ultra ince ve esnek elmas zarların bükülmesiyle ölçülebilir ve tekrarlanabilir elektriksel sinyaller elde etti. Daha önce elmasın mekanik deformasyon sonucunda elektrik üretmesinin mümkün olmadığı düşünülüyordu.

Keşif, elmasın piezoelektrik özellik göstermediğine ilişkin yüzyıllık görüşü sorguluyor.Keşif, elmasın piezoelektrik özellik göstermediğine ilişkin yüzyıllık görüşü sorguluyor.

ELMAS BÜKÜLDÜĞÜNDE ELEKTRİK ORTAYA ÇIKTI

ScienceDaily'de yer alan habere göre HKU Mühendislik Fakültesi'nden araştırmacılar, normalde son derece sert olan elması ultra ince bir membran haline getirerek esnekliğini artırdı. Bu zarların kontrollü şekilde bükülmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel sinyaller, farklı mekanik döngü deneyleriyle test edildi.

Yapılan kontroller, ölçülen elektriksel etkinin yalnızca yüzeylerin birbirine temas etmesinden veya sürtünmeden kaynaklanan triboelektrik etkilerle açıklanamayacağını gösterdi. Elde edilen sonuçlar, elektriksel tepkinin doğrudan elmas membranın yapısından kaynaklandığına işaret etti.

Elektriksel etkinin, elmas zarındaki tane sınırlarından kaynaklandığı belirlendi.Elektriksel etkinin, elmas zarındaki tane sınırlarından kaynaklandığı belirlendi.

ELEKTRİKSEL ETKİNİN SIRRI TANE SINIRLARINDA

Araştırmacıların yaptığı hesaplamalara göre söz konusu etkinin kaynağında, polikristalin elmasın içindeki tane sınırlarında bulunan asimetrik yapılar bulunuyor.

Elmas zar büküldüğünde bu bölgelerde elektriksel yüklerin farklı şekilde dağılması, zarın iki yüzeyi arasında bir potansiyel farkı oluşturuyor. Böylece mekanik hareket, ölçülebilir bir elektriksel çıktıya dönüşüyor.

Yeni teknoloji, hassas sensörler ve küçük enerji sistemlerinde kullanılabilir.Yeni teknoloji, hassas sensörler ve küçük enerji sistemlerinde kullanılabilir.

TIP VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİNDE YENİ DÖNEM

Bu keşif, elmasın kullanım alanlarını önemli ölçüde genişletebilir. Yüksek dayanıklılığı, kimyasal kararlılığı ve biyouyumluluğu sayesinde elmasın gelecekte sensörlerde, mikro enerji sistemlerinde ve kendi kendine enerji üretebilen tıbbi implantlarda kullanılması mümkün olabilir.

Özellikle sürekli hareket veya mekanik deformasyonun bulunduğu küçük cihazlarda, bu teknolojinin harici bir güç kaynağına olan ihtiyacı azaltabileceği değerlendiriliyor.

Elmas tabanlı sistemlerin gelecekte kendi kendine çalışan tıbbi implantlarda da kullanılması hedefleniyor.Elmas tabanlı sistemlerin gelecekte kendi kendine çalışan tıbbi implantlarda da kullanılması hedefleniyor.

Bilim dünyasında ezber bozan bu çalışma, elmasın yalnızca dayanıklı bir yapı malzemesi olmadığını, aynı zamanda mekanik hareketi elektrik enerjisine dönüştürebilen aktif bir malzeme olarak da kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

1. Elmas gerçekten elektrik üretebilir mi?
Evet. Araştırmacılar, ultra ince elmas zarların bükülmesiyle elektriksel sinyal oluştuğunu ortaya koydu.
2. Bu keşif neden önemli?
Elmasın mekanik deformasyonla elektrik üretmediğine ilişkin yüzyıllık bilimsel kabulü sorguluyor.
3. Elektrik nasıl oluşuyor?
Elmas zar büküldüğünde, içindeki tane sınırlarında elektriksel yüklerin kutuplaşması meydana geliyor.
4. Bu teknoloji nerelerde kullanılabilir?
Sensörlerde, mikro enerji sistemlerinde ve kendi kendine enerji üretebilen tıbbi implantlarda kullanılabilir.
5. Araştırmayı kim gerçekleştirdi?
Çalışma, Hong Kong Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.
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