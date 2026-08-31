Değerinden fazlası var! Elmasın şaşırtan özelliği keşfedildi

Elektriksel etkinin, elmas zarındaki tane sınırlarından kaynaklandığı belirlendi. ELEKTRİKSEL ETKİNİN SIRRI TANE SINIRLARINDA Araştırmacıların yaptığı hesaplamalara göre söz konusu etkinin kaynağında, polikristalin elmasın içindeki tane sınırlarında bulunan asimetrik yapılar bulunuyor. Elmas zar büküldüğünde bu bölgelerde elektriksel yüklerin farklı şekilde dağılması, zarın iki yüzeyi arasında bir potansiyel farkı oluşturuyor. Böylece mekanik hareket, ölçülebilir bir elektriksel çıktıya dönüşüyor.

Yeni teknoloji, hassas sensörler ve küçük enerji sistemlerinde kullanılabilir. TIP VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİNDE YENİ DÖNEM Bu keşif, elmasın kullanım alanlarını önemli ölçüde genişletebilir. Yüksek dayanıklılığı, kimyasal kararlılığı ve biyouyumluluğu sayesinde elmasın gelecekte sensörlerde, mikro enerji sistemlerinde ve kendi kendine enerji üretebilen tıbbi implantlarda kullanılması mümkün olabilir. Özellikle sürekli hareket veya mekanik deformasyonun bulunduğu küçük cihazlarda, bu teknolojinin harici bir güç kaynağına olan ihtiyacı azaltabileceği değerlendiriliyor.