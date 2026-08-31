Değerinden fazlası var! Elmasın şaşırtan özelliği keşfedildi
Elmasın elektrik üretme potansiyeli ortaya çıktı. Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları, ultra ince ve esnek elmas zarların bükülme sırasında ölçülebilir elektrik üretebildiğini keşfetti. Bilim dünyasında uzun süredir kabul gören görüşü değiştiren bulgunun, gelecekte sensörler, mikro enerji sistemleri ve kendi kendine çalışan tıbbi implantlarda yeni kullanım alanlarının önünü açabileceği belirtiliyor.
Bilim insanları, elmasın mekanik olarak büküldüğünde elektrik üretebileceğini ortaya koydu. Hong Kong Üniversitesi (HKU) araştırmacılarının gerçekleştirdiği çalışma, elmasın yüzyılı aşkın süredir kabul edilen "piezoelektrik olmayan" malzeme sınıflandırmasına meydan okuyor.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI ŞAŞIRTTI
Araştırmacılar, ultra ince ve esnek elmas zarların bükülmesiyle ölçülebilir ve tekrarlanabilir elektriksel sinyaller elde etti. Daha önce elmasın mekanik deformasyon sonucunda elektrik üretmesinin mümkün olmadığı düşünülüyordu.
ELMAS BÜKÜLDÜĞÜNDE ELEKTRİK ORTAYA ÇIKTI
ScienceDaily'de yer alan habere göre HKU Mühendislik Fakültesi'nden araştırmacılar, normalde son derece sert olan elması ultra ince bir membran haline getirerek esnekliğini artırdı. Bu zarların kontrollü şekilde bükülmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel sinyaller, farklı mekanik döngü deneyleriyle test edildi.
Yapılan kontroller, ölçülen elektriksel etkinin yalnızca yüzeylerin birbirine temas etmesinden veya sürtünmeden kaynaklanan triboelektrik etkilerle açıklanamayacağını gösterdi. Elde edilen sonuçlar, elektriksel tepkinin doğrudan elmas membranın yapısından kaynaklandığına işaret etti.
ELEKTRİKSEL ETKİNİN SIRRI TANE SINIRLARINDA
Araştırmacıların yaptığı hesaplamalara göre söz konusu etkinin kaynağında, polikristalin elmasın içindeki tane sınırlarında bulunan asimetrik yapılar bulunuyor.
Elmas zar büküldüğünde bu bölgelerde elektriksel yüklerin farklı şekilde dağılması, zarın iki yüzeyi arasında bir potansiyel farkı oluşturuyor. Böylece mekanik hareket, ölçülebilir bir elektriksel çıktıya dönüşüyor.
TIP VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİNDE YENİ DÖNEM
Bu keşif, elmasın kullanım alanlarını önemli ölçüde genişletebilir. Yüksek dayanıklılığı, kimyasal kararlılığı ve biyouyumluluğu sayesinde elmasın gelecekte sensörlerde, mikro enerji sistemlerinde ve kendi kendine enerji üretebilen tıbbi implantlarda kullanılması mümkün olabilir.
Özellikle sürekli hareket veya mekanik deformasyonun bulunduğu küçük cihazlarda, bu teknolojinin harici bir güç kaynağına olan ihtiyacı azaltabileceği değerlendiriliyor.
Bilim dünyasında ezber bozan bu çalışma, elmasın yalnızca dayanıklı bir yapı malzemesi olmadığını, aynı zamanda mekanik hareketi elektrik enerjisine dönüştürebilen aktif bir malzeme olarak da kullanılabileceğini ortaya koyuyor.