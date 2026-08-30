Şerife Bacı'dan Şahin Bey'e: İstiklal yolunda destan yazan sivil kahramanlar

Cephe gerisinde tırnaklarıyla tarih yazan milletin sarsılmaz imanıyla kazanılan ve 104 yılı aşan şanlı başarıda pek çok kahraman yer aldı. Lojistik mükemmeliyetle İstiklal Harbi'nin gidişatını belirleyen sivil direnişin mimarları, isimlerini tarihe altın harflerle kazıdı.

Hakkı hakim kılma mücadelesinin zafer simgeleri arasında yer alan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde süngü tutan kahraman askerlerin yanı sıra kağnısıyla cepheye mermi taşıyan analar, düşmana tek başına meydan okuyan efeler, vatan toprağı için canından vazgeçen siviller de destan yazdı.

Kastamonu'da dondurucu soğukta cephane taşıyan Şerife Bacı, Maraş'ta istiklal ateşini yakan Sütçü İmam, cephelerde korkusuzca çarpışan Kara Fatma, toprağı işleyip meclise giren Satı Çırpan, Antep'te düşmana meydan okuyan Yirik Fatma, Şehit Kamil ve Şahin Bey, Aydın'da efeleri teşkilatlandıran Yörük Efe, cephede büyüyen Nezahat Onbaşı ile yirmisinde şehit düşen Gördesli Makbule, vatan ve iman müdafaasının sembolleri olarak öne çıktı.

İşte vatan savunmasında kendilerini feda eden o mümtaz kahramanlar ve istiklal hikayeleri: