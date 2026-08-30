Şerife Bacı'dan Şahin Bey'e: İstiklal yolunda destan yazan sivil kahramanlar
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zirveye ulaşan Milli Mücadele’de düzenli ordunun yanı sıra vatan müdafaası için canını ortaya koyan sivil halkın destansı direnişiyle kazanıldı. Şerife Bacı, Sütçü İmam, Kara Fatma, Yörük Ali Efe, Şahin Bey, Yirik Fatma, Satı Çırpan, Nezahat Onbaşı ve Gördesli Makbule gibi kahramanlar, cephe gerisinde lojistik destek sağlayarak istiklal ateşini yaktı. Kastamonu dağlarında donarak şehit düşen Şerife Bacı'dan Antep savunmasının sembolü Şahin Bey'e kadar uzanan destansı mücadele, vatan ve iman sevgisinin en saf hali olarak kayıtlara geçti. Müslüman Anadolu’nun kanlı virajında cepheye mermi taşıyan, düşmana ilk kurşunu sıkan ve müfrezeler yöneten sivil kahramanlar, istiklal yolunda ölümsüzleşti.
Hakkı hakim kılma mücadelesinin zafer simgeleri arasında yer alan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde süngü tutan kahraman askerlerin yanı sıra kağnısıyla cepheye mermi taşıyan analar, düşmana tek başına meydan okuyan efeler, vatan toprağı için canından vazgeçen siviller de destan yazdı.
Cephe gerisinde tırnaklarıyla tarih yazan milletin sarsılmaz imanıyla kazanılan ve 104 yılı aşan şanlı başarıda pek çok kahraman yer aldı. Lojistik mükemmeliyetle İstiklal Harbi'nin gidişatını belirleyen sivil direnişin mimarları, isimlerini tarihe altın harflerle kazıdı.
Kastamonu'da dondurucu soğukta cephane taşıyan Şerife Bacı, Maraş'ta istiklal ateşini yakan Sütçü İmam, cephelerde korkusuzca çarpışan Kara Fatma, toprağı işleyip meclise giren Satı Çırpan, Antep'te düşmana meydan okuyan Yirik Fatma, Şehit Kamil ve Şahin Bey, Aydın'da efeleri teşkilatlandıran Yörük Efe, cephede büyüyen Nezahat Onbaşı ile yirmisinde şehit düşen Gördesli Makbule, vatan ve iman müdafaasının sembolleri olarak öne çıktı.
İşte vatan savunmasında kendilerini feda eden o mümtaz kahramanlar ve istiklal hikayeleri:
LOJİSTİK CEPHESİNİN SİMGESİ ŞERİFE BACI
Milli Mücadele yıllarında Kastamonu, İnebolu ve Ankara hattında kağnısıyla mühimmat taşıyan Şerife Bacı, Müslüman Türk kadınının fedakarlığını bütün dünyaya gösterdi.
1921 yılının çetin kış şartlarında 9 aylık bebeği Elif ile yola çıkan kahraman anne, cephaneleri donmaktan korumak amacıyla kazağını silahların üzerine örttü.
Kastamonu Kışlası yakınlarında donarak şehit düşen Şerife Bacı'nın bu asil fedakarlığı sayesinde mühimmatlar hedefine ulaştı, küçük Elif sağ kurtarıldı.
MARAŞ'TA İSTİKLAL MEŞALESİNİ YAKAN SÜTÇÜ İMAM
Kahramanmaraş'ta süt satarak geçimini sağlayan Sütçü İmam, 31 Ekim 1919 tarihinde şehri işgal eden Fransız ve Ermeni askerlerine karşı tarihi bir adım attı.
Hamamdan çıkan peçeli Türk kadınlarına saldıran düşmana ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam, bölgedeki sivil istiklal hareketini başlatan isim olarak tarihe geçti.
CEPHELERİN KORKUSUZ MÜFREZE KOMUTANI KARA FATMA
Sivas Kongresi'ne katılarak Mustafa Kemal Paşa'dan orduya katılma izni isteyen Fatma Seher Hanım, gösterdiği cesaretle "Kara Fatma" lakabını aldı.
700 erkek ve 43 kadından oluşan müfrezeyi komuta eden Kara Fatma İzmit, Bursa, Adapazarı, Bilecik, Afyonkarahisar ve İzmir cephelerinde düşmana ağır kayıplar verdirdi.
İki kez esir düşmesine rağmen düşman elinden kurtulmayı başaran kahraman Kara Fatma, orduya onbaşı olarak katılıp üsteğmen rütbesiyle emekli oldu.
TOPRAK İŞLEYEN ELLERİN MECLİSTEKİ TEMSİLCİSİ SATI KADIN
Ankara'nın Kazan köyünden Satı Çırpan, savaş boyunca çiftçilik yaparak orduya malzeme yetiştirdi.
Satı Kadın, 26 Ekim 1933 tarihinde Türkiye'nin ilk kadın köy muhtarlarından biri seçildi.
1934 yılında Mustafa Kemal ile tanışan kahraman, 1935 seçimlerinde meclise giren ilk 18 kadın milletvekili arasında yer aldı.
KANI ŞİRİN CESUR ANA YİRİK FATMA
Gaziantep'te sivil direnişin en asil örneklerinden birini sergileyen Yirik Fatma, ilerlemiş yaşına rağmen gerilla birliğine katıldı.
Çevresindekilerin kendisine yönelttiği soruları cevapsız bırakmayan Yirik Fatma, "Benim kanım sizinkinden daha mı şirindir?" diyerek vatan savunmasında yaşın engel olmadığını haykırdı.
Sinan Geçidi'nde aç susuz nöbet tutan kahraman ana, elinde al bayrağıyla milleti direnişe çağırdı.
İSTİKLALİN EFESİ YÖRÜK ALİ
Aydınlı Yörük Ali Efe, 19 yaşında katıldığı zeybek grubunun başına geçerek Yunan işgali altındaki bölgede direniş başlattı.
16 Haziran 1919 tarihinde Malgaç Baskını'nı düzenleyen efe, düşmana ilk darbeyi vurarak Batı Anadolu'daki organize halk direnişini ateşledi.
"DÜŞMAN CESEDİMİ ÇİĞNEMEDEN ANTEP'E GİREMEZ" DİYEN ŞAHİN BEY
Asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey, Fransız işgal kuvvetlerine erzak taşıyan 150 arabalık konvoyu tek başına bozguna uğrattı.
Antep müdafaasının sembolü haline gelen kahraman, "Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez!" diye haykırdı.
Şahin Bey, bu sarsılmaz iradesiyle iman ve vatan uğruna şehit düştü.
ANTEP SAVUNMASININ KIVILCIMI ŞEHİT KAMİL
Asıl adı Mehmet Kamil olan 14 yaşındaki genç kahraman, Antep müdafaasının sivil direnişinde öne atıldı.
21 Ocak 1920'de annesi Hatice Hanım ile birlikte evine dönerken, Fransız işgal askerlerinin annesinin peçesine uzanan kirli ellerine karşı korkusuzca öne atıldı.
Müslüman Anadolu kadınının namusunu korumak amacıyla eline aldığı taşlarla tek başına mücadeleye girişen Mehmet Kamil, Fransız askerleri tarafından süngülenerek şehit edildi.
Bu acı hadise bütün Antep halkını galeyana getirerek istiklal meşalesini yaktı.
Kahraman Şehit Kamil'in ismi günümüzde Şahin Bey'le birlikte Gaziantep'in merkez ilçelerinde gururla yaşatılıyor.
CEPHEDE BÜYÜYEN KÜÇÜK KAHRAMAN NEZAHAT ONBAŞI
Henüz 9 yaşındayken annesini kaybeden Nezahat Baysel, Albay Hafız Halit Bey ile cepheden cepheye koştu.
Konya Kıyamı, İnönü Savaşları, Sakarya ve Gediz Muharebeleri'nde askerlere mühimmat taşıyan Nezahat, 12 yaşında onbaşı rütbesini aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 65 yıl sonra kendisine Şükran Belgesi takdim etti.
VATAN TOPRAĞINA 20'SİNDE DÜŞEN KINALI AKINCI GÖRDESLİ MAKBULE
Manisa Gördesli Makbule Hanım, 19 yaşında taze bir gelinken eşi Halil Efe ile akıncılara katıldı.
Elinden düşürmediği Japon filintasıyla düşmana kök söktüren Asker Makbule, 22 yaşındayken Akhisar'da girilen çatışmada alnından vurularak şehadet mertebesine ulaştı.