Balıklara korku filmi izlettiler! Deneyde şaşırtan sonuç

Bilim insanları, palyaço balıklarının avcı karşısındaki tepkilerini incelemek için sıra dışı bir deneye imza attı. Balıklara sanal gerçeklik sistemiyle doğal düşmanları olan barakudanın görüntüleri izletildi. Balıkların gerçek bir avcıyla karşılaşmış gibi kaçması veya hareketsiz kalması dikkat çekerken, deneyin asıl çarpıcı sonucu gece yapay ışığa maruz kalan balıklarda ortaya çıktı.

IFLScience'da yer alan habere göre araştırmacılar tarafından hazırlanan görüntülerde barakuda, balığa gerçekçi biçimde yaklaşacak şekilde hareket ettirildi. Yaklaşma hızı, hareketleri ve boyutu gerçek bir avcı karşılaşmasını mümkün olduğunca taklit edecek şekilde düzenlendi. Palyaço balıkları görüntülere oldukça güçlü tepki verdi. Bazıları kaçmaya çalışırken, bazıları ise olduğu yerde donup kaldı. Bu durum, yalnızca görsel bir uyaran kullanılmasına rağmen balıkların sanal avcıyı gerçek bir tehdit olarak algılayabildiğini gösterdi.

Balıklar büyüdükten sonra özel olarak hazırlanan deney tankına alındı. Tankın duvarlarına, palyaço balıklarının doğal avcılarından biri olan barakudanın hareketli görüntüleri yansıtıldı.

Araştırmada, Fransız Polinezyası'ndaki Mo'orea Adası çevresinden alınan yaklaşık iki aylık genç Polinezya anemon balıkları kullanıldı. Balıklar iki gruba ayrıldı. Bir grup doğal gece-gündüz ışık döngüsünde yetiştirilirken, diğer grup geceleri kıyı otellerinden gelen yapay ışığa maruz bırakıldı.

Bilim insanları, palyaço balıklarına sanal gerçeklikte doğal avcıları barakudayı göstererek çarpıcı bir deney yaptı. (Görseller Glasgow Üniversitesi ve Hectonichus’tan alınmıştır.)

Balıkların avcıyı gerçek bir tehdit gibi algıladığı ve kaçma ya da donma tepkisi verdiği görüldü.

ASIL ŞAŞIRTICI SONUÇ YAPAY IŞIKTA ORTAYA ÇIKTI

Araştırmanın en dikkat çekici bölümü ise gece yapay ışığa maruz kalan balıklarla ilgiliydi. Doğal ışık koşullarında yetiştirilen palyaço balıkları, avcıyla karşılaştığında metabolizma hızlarını düşürdü. Bu tepkinin, balığın hareketsiz kalarak avcı tarafından fark edilme ihtimalini azaltmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.



Ancak geceleri yapay ışığa maruz kalan balıklar tam tersine metabolizma hızlarını artırdı. Araştırmacılara göre bu durum, avcı karşısındaki doğal savunma mekanizmasının bozulduğuna işaret ediyor.

KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK HAYATİ ÖNEM TAŞIYABİLİR

Bilim insanları, metabolizmanın enerji kullanımı ve aktiviteyle yakından bağlantılı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle avcı ortaya çıktığında metabolizmanın düşmesi, balığın daha hareketsiz hale gelerek saklanmasına yardımcı olabilir.

Yapay ışık nedeniyle bu tepkinin değişmesi ise balığın yanlış zamanda daha aktif hale gelmesine ve avcı tarafından fark edilme riskinin artmasına yol açabilir. Araştırmacılar, doğada bir avcıya karşı verilen yanlış tepkinin tek seferde bile ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.