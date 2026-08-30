Balıklara korku filmi izlettiler! Deneyde şaşırtan sonuç
Palyaço balıkları, bilim insanlarının hazırladığı sanal gerçeklikteki yırtıcı balık saldırısına gerçek bir avcıyla karşılaşmış gibi tepki verdi. Ancak deneyin asıl çarpıcı sonucu, gece yapay ışığa maruz kalan balıkların korku anında hayatta kalmalarını zorlaştırabilecek farklı bir fizyolojik tepki geliştirdiğini ortaya koydu.
Bilim insanları, palyaço balıklarının avcı karşısındaki tepkilerini incelemek için sıra dışı bir deneye imza attı. Balıklara sanal gerçeklik sistemiyle doğal düşmanları olan barakudanın görüntüleri izletildi. Balıkların gerçek bir avcıyla karşılaşmış gibi kaçması veya hareketsiz kalması dikkat çekerken, deneyin asıl çarpıcı sonucu gece yapay ışığa maruz kalan balıklarda ortaya çıktı.
PALYAÇO BALIKLARI KORKU TESTİNE ALINDI
Araştırmada, Fransız Polinezyası'ndaki Mo'orea Adası çevresinden alınan yaklaşık iki aylık genç Polinezya anemon balıkları kullanıldı. Balıklar iki gruba ayrıldı. Bir grup doğal gece-gündüz ışık döngüsünde yetiştirilirken, diğer grup geceleri kıyı otellerinden gelen yapay ışığa maruz bırakıldı.
Balıklar büyüdükten sonra özel olarak hazırlanan deney tankına alındı. Tankın duvarlarına, palyaço balıklarının doğal avcılarından biri olan barakudanın hareketli görüntüleri yansıtıldı.
SANAL AVCIYI GERÇEK SANDILAR
IFLScience'da yer alan habere göre araştırmacılar tarafından hazırlanan görüntülerde barakuda, balığa gerçekçi biçimde yaklaşacak şekilde hareket ettirildi. Yaklaşma hızı, hareketleri ve boyutu gerçek bir avcı karşılaşmasını mümkün olduğunca taklit edecek şekilde düzenlendi. Palyaço balıkları görüntülere oldukça güçlü tepki verdi. Bazıları kaçmaya çalışırken, bazıları ise olduğu yerde donup kaldı. Bu durum, yalnızca görsel bir uyaran kullanılmasına rağmen balıkların sanal avcıyı gerçek bir tehdit olarak algılayabildiğini gösterdi.
ASIL ŞAŞIRTICI SONUÇ YAPAY IŞIKTA ORTAYA ÇIKTI
Araştırmanın en dikkat çekici bölümü ise gece yapay ışığa maruz kalan balıklarla ilgiliydi. Doğal ışık koşullarında yetiştirilen palyaço balıkları, avcıyla karşılaştığında metabolizma hızlarını düşürdü. Bu tepkinin, balığın hareketsiz kalarak avcı tarafından fark edilme ihtimalini azaltmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.
Ancak geceleri yapay ışığa maruz kalan balıklar tam tersine metabolizma hızlarını artırdı. Araştırmacılara göre bu durum, avcı karşısındaki doğal savunma mekanizmasının bozulduğuna işaret ediyor.
KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK HAYATİ ÖNEM TAŞIYABİLİR
Bilim insanları, metabolizmanın enerji kullanımı ve aktiviteyle yakından bağlantılı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle avcı ortaya çıktığında metabolizmanın düşmesi, balığın daha hareketsiz hale gelerek saklanmasına yardımcı olabilir.
Yapay ışık nedeniyle bu tepkinin değişmesi ise balığın yanlış zamanda daha aktif hale gelmesine ve avcı tarafından fark edilme riskinin artmasına yol açabilir. Araştırmacılar, doğada bir avcıya karşı verilen yanlış tepkinin tek seferde bile ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.
IŞIK KİRLİLİĞİ DENİZ YAŞAMINI DA ETKİLİYOR
Çalışma, geceleri yapay ışığa maruz kalmanın balıkların yalnızca davranışlarını değil avcı karşısındaki fizyolojik tepkilerini de değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, kıyı bölgelerinde yapay ışığın giderek yaygınlaşması nedeniyle bu etkinin deniz ekosistemleri açısından daha fazla araştırılması gerektiğini vurguluyor. Araştırma, Conservation Physiology dergisinde yayımlandı.Ağrıyı taklit eden yapay deri geliştirildi