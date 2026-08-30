Tartışma kısa sürede alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü, Aslan B. bıçakla Mevlütcan S.’yi bacağından yaraladı.

BIÇAKLA BACAĞINDAN YARALADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mevlütcan S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada yumruklanan Aslan B. ise Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayda kullanılan bıçağa el konuldu. Polis ekipleri, hastanede tedavi altına alınan 2 şüpheliyi bir süre gözetim altında tuttu. Yapılan kontrollerde Mevlütcan S.'nin poliste 1, Aslan B.'nin ise 10 kaydı olduğu öğrenildi.