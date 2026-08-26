Eskişehir'de alkol masasında dehşet: Misafir olduğu evde canından oldu
Eskişehir’de N.Ö. (42), evine misafirliğe gelen arkadaşı Bülent Sap'ı (48) birlikte alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise evin önündeki çöp konteynerinde bulundu.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
Bülent Sap, arkadaşı N.Ö.'nün yaşadığı tek katlı müstakil eve gitti. Birlikte alkol alan arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında yaşanan arbede sırasında ev sahibi N.Ö., Bülent Sap'ı bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BIÇAK KONTEYNERDE BULUNDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sap'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli N.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak evin önündeki çöp konteynerinde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sap'ın cenazesi savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.