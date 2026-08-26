Eskişehir'de alkol masasında dehşet: Misafir olduğu evde canından oldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.



Bülent Sap, arkadaşı N.Ö.'nün yaşadığı tek katlı müstakil eve gitti. Birlikte alkol alan arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Eskişehir'de arkadaş kavgası kanlı bitti