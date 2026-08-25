Kuralları hiçe saydı! Ankara'da drift atan magandaya 281 bin TL ceza
Ankara'da plakasını kapatıp drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye, polis ekiplerince toplam 281 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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Trafik kurallarını hiçe sayarak can güvenliğini tehlikeye atan magandalara yönelik ağır cezalar uygulanıyor. Konuya bir örnek de Ankara'dan geldi.
DRİFT ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolunda bir sürücü aracının plakasını kapatarak drift attı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ş.B.G. olduğunu belirledi.Plakasını kapatıp drift attı: Sürücüye 281 bin TL ceza uygulandı
281 BİN TL CEZA, TRAFİKTEN MEN
Ekiplerce sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüpheliye 281 bin lira idari para cezası verildi ve aracı trafikten 30 gün menedildi.
Bir diğer yandan şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam