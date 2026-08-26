Kocaeli'nin Darıca ilçesinden Muğla'ya tatile giden 14 yaşındaki Taha Emir Kaya, Dalaman Çayı'nda yaptığı rafting sırasında suya düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından anne Çiğdem Katalıoğlu, sorumlu rafting firmasından şikayetçi olduklarını bildirdi. Katalıoğlu, "Rafting yapılan dere kesinlikle bu spora elverişli değil. İlk yardım eğitimleri, hiçbir belgeleri yokmuş ve kaçak yapıyorlarmış. Benim canım yandı, ne küçük ne büyük kimsenin canı yanmasın. Oranın kapatılmasını ve tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Olay, 19 Ağustos tarihinde Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana geldi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikamet eden Çiğdem Katalıoğlu, ilk evliliğinden olan oğlu Taha Emir Kayaalp ve eşi Kadir Katalıoğlu ile birlikte tatil amacıyla Fethiye'deki bir otele yerleşti. Daha önceden rafting tecrübesi bulunan aile, Taha Emir Kayaalp'in talebi üzerine otel yetkililerinden bu aktivite için yardım talep etti.

Otel görevlilerinin yönlendirmesi doğrultusunda hareket eden aile, 19 Ağustos günü ilgili rafting firmasının görevlileri tarafından otelden alınarak Dalaman sınırları içerisinde yer alan Gürlek Mahallesi'ndeki nehre götürüldü.