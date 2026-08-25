TARTIŞMA SONRASI KAVGA ÇIKTI Olay, 20 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emrah Kocaoğlu ile ev arkadaşları Tamer İnan ve Mehmet Solak arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, İnan ve Solak ile Kocaoğlu arasında arbede çıktı.

Adana'da birlikte içki içtikleri ev arkadaşlarını bıçaklayarak katleden iki zanlı, cinayetin ardından evde kilitli kalınca polisten yardım istemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla yakayı ele geçiren şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Arbede sırasında Kocaoğlu, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Emrah Kocaoğlu kanlar içinde koltuğa yığılırken şüpheliler ise bıçağı pencereden attı. Bir süre sonra şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp anahtarı bulamadıkları için evde kilitli kaldıklarını belirterek yardım istedi.

KAN LEKELİ BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU

Şüphelilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri girebildi. Sağlık ekibi, yerde yatan Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan polis, üzerinde kan lekesi bulunan ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağı apartman bahçesinde buldu. Bunun üzerine Tamer İnan ile Mehmet Solak gözaltına alınıp Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Sorguya alınan şüpheliler; birlikte içki içtiklerini ve hatırlamadıkları bir nedenle tartıştıklarını, Emrah Kocaoğlu'nu kendilerinin bıçaklamadığını belirterek suçu birbirinin üzerine attı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer İnan ile Mehmet Solak, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Emrah Kocaoğlu (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

Bahçede bulunan bıçak ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.