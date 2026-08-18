Esenyurt'ta iddiaya göre, ayrıldığı kız arkadaşının ailesiyle yaşadığı binayı hedef alan İ. A., 4 kez camlarını kırdığı daireyi, 2 kez de ateşe verdi. Bu sefer babanın da evde bulunduğu sırada benzin döküp çakmağı yakan şüpheli, aynı gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta takıntılı eski sevgili!

Benzin dökülerek ateşe verilen evin camları (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

DAİRENİN CAMLARINI TAŞLAYARAK KIRDI, BİNAYI KUNDAKLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşının peşini bırakmayan şüpheli İ. A., genç kızın ailesinin yaşadığı evi hedef aldı. Farklı tarihlerde gece saatlerinde adrese gelen şüpheli, dairenin camlarını 4 kez taşlayarak kırdı, binayı ise 2 kez kundaklama girişiminde bulundu.

Şüpheli İ. A. daha önce camlarını kırdığı ve kundaklamaya çalıştığı daireyi bu kez benzin dökerek ateşe verdi.

DAİRE KAPISINA VE DUVARA BENZİN DÖKTÜ

Şüphelinin tehdit ve saldırıları nedeniyle memleketlerine taşınma kararı alan aile, kırılan camları yaptırmak ve evi boşaltmak üzere tekrar eve geldi. Gece saatlerinde evdeki koltukta uyuyan baba, dışarıdan gelen sesler üzerine uyandı. Şüphelinin daire kapısına ve duvara benzin döktüğünü fark eden baba, "Ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Babanın uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, çakmağı yakarak binayı ateşe verdikten sonra hızla kaçtı.

Şüpheli kaçmaya çalışırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BİNAYI ATEŞE VEREREK KAÇTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Duvarların ve girişin bir anda alevler içinde kaldığı yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Hemen harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen şüphelinin, skuter ile gelmesi ve yanıcı madde ile binayı ateşe vererek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.