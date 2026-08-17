Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan Mustafa Ezici tutuklandı

Ezici, eşi Anastasia Petrushko'yukesici aletle omuz, göğüs ve dirsek kısmından, kayınvalidesi Natalia Petrushko'yu ise sırt bölgesinden hayati tehlike geçirecek biçimde yaraladı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede mango üretimi yapan Mustafa Ezici, yaşanan tartışmada adı açıklanmayan eşi ile kayınvalidesini bıçakladıktan sonra evinin yakınında bulunan 5 katlı inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve DHA'dan alınmıştır.)

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sanal medya hesabından canlı yayın açarak, eşini vurduğunu ve intihar edeceğini söyleyen Ezici, "Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" dedi.