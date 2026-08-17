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Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan Mustafa Ezici tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde dehşete düşüren olayda, Mustafa Ezici, eşi Anastasia Petrushko ile kayınvalidesi Natalia Petrushko’yu kesici aletle yaraladı. “Kadına Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan gözaltına alınan Ezici, olayın ardından sosyal medya hesabından intihar edeceğini belirterek canlı yayın açtı. İnşaatın 5. katında intihar girişiminde bulunan şüpheli, ekiplerin ikna çalışmasıyla yakalanırken, mahkemece tutuklandı.

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Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan Mustafa Ezici tutuklandı

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede mango üretimi yapan Mustafa Ezici, yaşanan tartışmada adı açıklanmayan eşi ile kayınvalidesini bıçakladıktan sonra evinin yakınında bulunan 5 katlı inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Ezici, eşi Anastasia Petrushko'yukesici aletle omuz, göğüs ve dirsek kısmından, kayınvalidesi Natalia Petrushko'yu ise sırt bölgesinden hayati tehlike geçirecek biçimde yaraladı.

Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve DHA'dan alınmıştır.)Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve DHA'dan alınmıştır.)

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sanal medya hesabından canlı yayın açarak, eşini vurduğunu ve intihar edeceğini söyleyen Ezici, "Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" dedi.

Mustafa Ezici ve Anastasia Petrushko.Mustafa Ezici ve Anastasia Petrushko.

Ezici'nin intihar girişiminde bulunmadan önce sanal medya hesabından paylaştığı görüntünün, bir süre sonra kaldırıldığı görüldü.

Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan Mustafa Ezici tutuklandı-4

4 SAATTE İKNA EDİLDİ

Ezici'nin çatıya çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ezici, jandarma ekibinin yaklaşık 4 saat süren çabasının ardından ikna edilerek binadan indirilerek gözaltına alındı. Ezici, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli hakkında 17.08.2016 tarihinde Alanya 1. Sulh Ceza Hâkimliğince "Kadına Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan Mustafa Ezici tutuklandı-5

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ezici'nin eşi ve kayınvalidesinin hayati tehlikesinin ise sürdüğü kaydedildi.

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