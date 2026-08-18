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Gaziantep’te yolcu otobüsü tırla çarpıştı: Şoför ve muavin hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç. hayatını kaybederken, yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Gaziantep’te yolcu otobüsü tırla çarpıştı: Şoför ve muavin hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ TIRLA ÇARPIŞTI

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü, Nurdağı mevkisinde tırla çarpıştı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Gaziantep’te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 22 yaralı

Gaziantep'teki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: İHA) Gaziantep'teki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: İHA)

ŞOFÖR VE MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrollerde otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yolcular ve otobüs personelinden 22 kişi yaralandı.

22 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan 22 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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