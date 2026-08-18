Gaziantep’te yolcu otobüsü tırla çarpıştı: Şoför ve muavin hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç. hayatını kaybederken, yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
YOLCU OTOBÜSÜ TIRLA ÇARPIŞTI
Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü, Nurdağı mevkisinde tırla çarpıştı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
ŞOFÖR VE MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrollerde otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yolcular ve otobüs personelinden 22 kişi yaralandı.
22 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan 22 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.