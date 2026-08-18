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Ardahan'da kuduz sığır alarmı: Hayvan itlaf edildi bölge karantinada

Diyarbakır'daki kedi kaynaklı olduğu iddia edilen kuduz vakası sonrası Ardahan'da büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlandı. Test sonucu pozitif çıkan sığır itlaf edilirken bölge karantinaya alındı. Hastalığın yayılımının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

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Ardahan'da kuduz sığır alarmı: Hayvan itlaf edildi bölge karantinada

Türkiye son günlerde peşi sıra "kuduz vakası" haberlerine şahitlik ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, sokak kedisinin tırmaladığı N.K. isimli çocuğun kuduz testi pozitif çıktı. Talihsiz çocuk entübe edilirken, uzmanlar 4 aylık süreçte çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde duruyor.

Ardahan'da büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlandı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)Ardahan'da büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlandı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)

SIĞIRDA KUDUZ ÇIKTI

Sur'daki vakaya dair tartışmalar sürerken Ardahan'da büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlandı. Merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir işletmede büyükbaş hayvanın rahatsızlığı üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bunun üzerine ekiplerce işletmedeki sığırdan alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

KUDUZLU BÜYÜKBAŞ İTLAF EDİLDİ

Yapılan incelemede test sonucunun pozitif çıkması üzerine hayvan itlaf edildi.

İlgili kurumlarca hayvan ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınırken, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede hastalığın yayılımının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Ardahan'da kuduz sığır alarmı: Hayvan itlaf edildi bölge karantinada-3

BÖLGE KARANTİNADA

İşletmenin olduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı.

Kuduz, memeli hayvanlardan insanlara bulaşan ve merkezi sinir sistemini etkileyen çok tehlikeli, ölümcül bir virüs hastalığıdır.
Genellikle hasta hayvanların ısırması veya salyasının açık yaraya temasıyla geçer. Belirtiler başladıktan sonra kurtulmak çok zordur, ancak ısırılma anında yapılan aşı hayat kurtarır.


NASIL BULAŞIR?

Köpek, kedi, tilki ve yarasa gibi hayvanların ısırması.

Hasta hayvanın salyasının yaraya gelmesi.

Tırmalama yoluyla bulaşma riski.

Ardahan'da kuduz sığır alarmı: Hayvan itlaf edildi bölge karantinada-4

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yara yerinde ağrı veya kaşıntı.

Ateş ve halsizlik.

Su ve ışık korkusu.

Aşırı sinirlilik ve saldırganlık.

NE YAPMALI?

Yarayı hemen bol su ve sabunla yıkayın.

Hiç vakit kaybetmeden bir hastaneye gidin.

Aşıları zamanında yaptırın.


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