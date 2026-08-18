Ardahan'da kuduz sığır alarmı: Hayvan itlaf edildi bölge karantinada





BELİRTİLERİ NELERDİR?



Yara yerinde ağrı veya kaşıntı.



Ateş ve halsizlik.



Su ve ışık korkusu.



Aşırı sinirlilik ve saldırganlık.



NE YAPMALI?



Yarayı hemen bol su ve sabunla yıkayın.



Hiç vakit kaybetmeden bir hastaneye gidin.



Aşıları zamanında yaptırın.



