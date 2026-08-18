Esenyurt'ta iki şahıs, tartıştıkları adamı yol ortasında dakikalarca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışsa da durmayan şahıslar, yardım çığlıkları atan adama saldırmaya devam etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta iki şahsın genci darp ettiği anlar kamerada

İKİ ŞAHIS, TARTIŞTIKLARI ADAMI DAKİKALAR BOYUNCA DÖVDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında yaşanan tartışmanın ardından 2 şahıs, yol ortasında bir adama saldırdı.

Çevreden geçen vatandaşlar 2 şahsı durdurmaya çalışsa da şahıslar tekrar tekrar yerde yatan adama saldırdı. (Fotoğraflar: İHA)

GENÇ, DAKİKALAR BOYUNCA TEKME VE YUMRUKLARA MARUZ KALDI

Yerde çığlıklar atarak çevreden yardım isteyen genç, dakikalarca tekme ve yumruklara maruz kaldı. Çevreden geçen vatandaşlar 2 şahsı durdurmaya çalışsa da şahıslar tekrar tekrar yerde yatan adama saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.