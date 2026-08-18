Yalova'da canlı yayın skandalı! Kendini gazino müdürü olarak tanıtıp genç kızları işe çağırdı: Reşo lakaplı şüpheli tutuklandı
Yalova’da kız arkadaşıyla gittiği gazinoda sosyal medya üzerinden canlı yayın açan Tevfik Beyhan (35), “Reşo” takma adıyla kendisini işletmenin müdürü olarak tanıtıp genç kızları bu tür iş yerlerinde çalışmaya davet etti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Bursa’daki evinde yakalanan Beyhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yalova'da kız arkadaşı D.P. ile birlikte gittiği gazinoda sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliğini kullanarak paylaşım yapan Tevfik Beyhan (35) hakkında soruşturma başlatıldı.
"Reşo" takma adıyla yayın yapan Beyhan'ın kendisini gazinonun müdürü olarak tanıttığı ve yayını izleyerek kendisine mesaj gönderen genç kızları bu tür iş yerlerinde çalışmaya davet ettiği belirtildi.
CANLI YAYINDA GENÇ KIZLARA SESLENDİ
Kız arkadaşı D.P. ile gazinoya giden Tevfik Beyhan, gece saat 01.00 sıralarında canlı yayın açtı.
Beyhan, yayında kendisine ulaşan genç kızlara şu ifadelerle seslendi:
"Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz, yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız, rahat olun, sıkıntı yok."
"YEME, İÇME VE KONAKLAMA BANA AİT"
Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Beyhan, bir başka paylaşımında şunları söyledi:
"Mekân sahile sıfır, yüzebilirsiniz, girebilirsiniz. Bahçemiz var, mangal, okey mokey oynayabilirsiniz burada. Yani yeme, içme, konaklama, servis bana ait, mekânımız güzel bizim yani."
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medya canlı yayınının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gazinoya giden güvenlik görevlileri, canlı yayını yapan Tevfik Beyhan'ın işletmenin müdürü ya da çalışanı olmadığını, gazinoya yalnızca müşteri olarak geldiğini tespit etti.
Beyhan'ın yanında bulunan kız arkadaşı D.P. ise gözaltına alındı.
KIZ ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI
D.P., ifadesinde Beyhan ile yaklaşık 2 ay önce tanışarak arkadaş olduklarını, canlı yayının yapıldığı gece de Beyhan'ın isteği üzerine gazinoya giderek eğlendiklerini söyledi.
D.P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
BURSA'DAKİ EVİNDE YAKALANDI
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tevfik Beyhan'ın Bursa'da yaşadığı belirlendi.
Bursa'daki evinde gözaltına alınan Beyhan, işlemlerinin ardından "Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözlü ürünleri dağıtmak ve yaymak" suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Tevfik Beyhan, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.