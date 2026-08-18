Yalova'da canlı yayın skandalı! Kendini gazino müdürü olarak tanıtıp genç kızları işe çağırdı: Reşo lakaplı şüpheli tutuklandı

Yalova'da kız arkadaşı D.P. ile birlikte gittiği gazinoda sosyal medya uygulamasının canlı yayın özelliğini kullanarak paylaşım yapan Tevfik Beyhan (35) hakkında soruşturma başlatıldı.



"Reşo" takma adıyla yayın yapan Beyhan'ın kendisini gazinonun müdürü olarak tanıttığı ve yayını izleyerek kendisine mesaj gönderen genç kızları bu tür iş yerlerinde çalışmaya davet ettiği belirtildi.