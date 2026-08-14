Kedi tırmaladı, aylar sonra kuduz çıktı! Diyarbakır’da 3 yaşındaki çocuk entübe edildi
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalanan 3 yaşındaki çocuk, aylar sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan çocuk entübe edilirken, yapılan incelemelerde kuduz testinin pozitif çıktığı bildirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada gerekli incelemelerin başladığı belirtilerek, "Valiliğimiz koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde titizlikle takip edilmektedir" denildi.
Yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi'nde N.K. (3) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından tırmalandı.
AYLAR SONRA RAHATSIZLANDI
Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin tırmaladığını söyledi. Aile, daha sonra hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ENTÜBE EDİLDİ
Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü.
Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.
TEST SONUCU POZİTİF
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı.
Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliğinden açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Sur ilçesinde ikamet eden N.K. (3) isimli çocuğun, yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı, 10 Ağustos tarihinde rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurduğu ve yapılan tetkikler sonucunda kuduz şüphesiyle gerekli numunelerin alındığı tespit edilmiştir. Hastadan alınan numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesi sonucunda 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kuduz pozitif olduğu bilgisi ilgili kurumlara iletilmiştir.
Vakanın tespit edilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bölgede filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrolleri başlatılmış; temaslı olduğu belirlenen kişilere gerekli kuduz profilaksisi uygulanmaya başlanmıştır. Bölgede vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede önlemler alınmış öte yandan gerekli saha çalışmaları başlatılmış; ilgili belediyeler bilgilendirilerek sahipsiz hayvanlara yönelik gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi sağlanmıştır.
Söz konusu vakaya ilişkin süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde titizlikle takip edilmektedir" denildi.