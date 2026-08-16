Tarihin ve gastronominin buluştuğu Güneydoğu rotası

Bu nedenle gezi programınızda sadece müze ve antik kentleri değil, gün batımını izleyeceğiniz bir noktayı da mutlaka planlayın. Bazen bir bölgeyi hatırlatan en güçlü fotoğraf, bir yapı değil manzaradır.

Güneydoğu'nun en etkileyici manzaralarından biri, güneşin Mezopotamya Ovası'nın üzerine yavaşça inmesi. Mardin'in yüksek kesimlerinden bakıldığında uçsuz bucaksız ova, farklı bir coğrafyada olduğunuz hissini veriyor.

Güneydoğu Anadolu'yu gezmek, aslında insanlık tarihinin en eski sayfalarından bazılarını çevirmek demek. Bölgeye "gezilecek yerler" gözüyle bakmayın. Burada taşın da, yemeğin de, sokağın da bir hikâyesi var. Mardin yakınlarındaki Dara Antik Kenti yalnızca surlarıyla değil, devasa su yapıları ve yerleşim kalıntılarıyla da dikkat çekiyor.

T biçimli dikilitaşların üzerindeki hayvan kabartmaları ise dönemin sembolik dünyasına ilişkin ipuçları taşıyor. Burayı gezerken karşınızda yalnızca birkaç taş görmediğinizi düşünün; insanın yerleşik hayata geçişinden önceki dünyaya dair binlerce yıllık bir hikâyenin tam ortasındasınız.

Göbeklitepe'nin keşfi, insanlık tarihine ilişkin bildiklerimizi yeniden düşünmemize neden oldu. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen anıtsal yapılar, tarım toplumlarının ortaya çıkışından önce insanların büyük ölçekli topluluklar oluşturabildiğini gösteren önemli buluntular arasında.

BU SOFRADA BAHARAT KADAR TARİH DE VAR

Güneydoğu mutfağının zenginliği, yalnızca kullanılan malzemelerden kaynaklanmıyor. Mezopotamya'nın ticaret yolları üzerinde bulunması, farklı kültürlerin mutfak geleneklerinin yüzyıllar boyunca birbirini etkilemesine yol açtı.

Antep mutfağında fıstık ve baharatın, Urfa'da isotun, Mardin'de farklı tahıl ve et yemeklerinin öne çıkması bu çeşitliliğin sonucu. Kebapla başlayıp baklavayla biten klasik bir menü yerine, çorbadan mezelere, tencere yemeklerinden tatlılara kadar farklı lezzetleri küçük porsiyonlarla denemek bölgenin mutfak kültürünü daha iyi anlamanızı sağlar.

MARDİN'DE TAŞ SADECE YAPI MALZEMESİ DEĞİL

Mardin'in sarı kalker taşından yapılmış evleri, şehrin siluetini oluşturan en önemli özelliklerden. Ancak bu mimari yalnızca estetik değil, iklim koşullarına uyum sağlayan geleneksel bir yaşam biçiminin de ürünü. Kalın duvarlar yaz sıcağını azaltırken avlular günlük yaşamın merkezini oluşturuyor.