Etilerde taksimetre krizi! Ücreti ödemek istemeyen 3 kadın şoföre saldırdı

İstanbul Etiler'de 12 Ağustos Çarşamba günü gece 03.00 sularında taksici ile yolcular arasında gerginlik yaşandı. Edinilen bilgiye göre ticari taksi şoförü, Kuruçeşme'deki eğlence mekanından aldığı 3 kadın yolcuyla Etiler'e doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken, taksi Etiler'e ulaştığında taksimetrede 600 lira yazdı.

ÜCRETİ ÖDEMEK İSTEMEDİLER

İddiaya göre 3 kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek yolculuk ücretini ödemek istemedi. Ücreti isteyen şoför ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadınların tartışmayı sürdürerek sözlü şekilde üzerine gelmesi ve saldırgan tavırlarda bulunması üzerine güvenliğinden endişe eden taksi şoförü polisi aradı.

3 KADINDAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadınların araçtan uzaklaşmaya çalıştığını gören taksi şoförü, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını açarak kayıt almaya başladı. 3 kadın, taksimetrenin yazdığı 600 lirayı ödemeden olay yerinden uzaklaştı.

Taksi şoförü, telefonundaki görüntüler ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi. Yalnızca verdiği ulaşım hizmetinin ücretini almak istediğini belirten şoför, 3 kadından şikayetçi oldu.