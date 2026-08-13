Nilda Müge Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla aranıyordu! Mezardaki detay ele verdi: Nazir Ilgın 7 gün sonra yakalandı

"BENİM ÇOCUĞUMU ASFALTLARA SERDİ"

İlgün Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz çıktıktan sonra mezarlar sulanmış, o anda operasyon yapıp yakalamışlar. Bana 'Yakalandı' diye telefon açtılar. Benim çocuğumu asfaltlara serdi. Ona hakkım haram olsun, o dükkandan yediği paralarda haram olsun. Ben bu kişiyle oturdum yemek yedim, acıdım. 'Annem yok sana anne demek istiyorum' dedi. Ben bu yüzden kaç sefer rahmetli kızımı, eşimi karakoldan çevirdim. Benim kızım uçtu melek oldu. Ben onun üzerine ellerimle toprak attım."