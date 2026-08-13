Nilda Müge Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla aranıyordu! Mezardaki detay ele verdi: Nazir Ilgın 7 gün sonra yakalandı
İstanbul Şişli'de eski sevgilisi Nilda Müge Şahin'i silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan Nazir Ilgın, cinayetten 7 gün sonra genç kadının mezarının yakınındaki ormanlık alanda yakalandı. Şüphelinin mezara çiçek bıraktığı ve su döktüğü öne sürülürken, durumu fark eden Şahin'in kız kardeşinin polise haber vermesiyle operasyon başlatıldı. Cinayetin ardından ortaya çıkan yeni detaylar ve aile fertlerinin açıklamaları ise yaşanan dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde eski sevgilisi Nilda Müge Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla aranan Nazir Ilgın'ın yakalanmasına ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelinin öldürdüğü genç kadının mezarını ziyaret ettiği, mezara çiçek bıraktığı ve suladığı iddia edildi.
Nilda Müge Şahin'in kız kardeşinin mezardaki değişiklikleri fark ederek polise haber vermesi üzerine bölgede operasyon düzenlendi. Ormanlık alanda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, aile yaşadıkları acıyı anlattı.
ESKİ SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU
Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu.
Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, genç kadının önünü keserek silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
7 GÜN BOYUNCA İZİNİ KAYBETTİRDİ
Cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin birçok kez şüpheliye yaklaşmasına rağmen, Nazir Ilgın'ın beklenmeyen hamlelerle yedi gün boyunca izini kaybettirdiği öğrenildi.
MEZARDAKİ DETAY POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Cinayetin yedinci gününde ablasının mezarını ziyarete giden Seda Şahin, mezar toprağının sulandığını, çiçekler bırakıldığını ve mezarda oynama olduğunu fark etti. Durumu hemen polise bildiren Şahin'in ihbarı üzerine Cinayet Büro ekipleri mezarlık çevresini abluka altına aldı.
ORMANLIK ALANDA YAKALANDI
Polis ekipleri, genç kadının mezarını sık sık ziyaret ettiği öne sürülen Nazir Ilgın'ı mezarlığın yakınındaki Ayazağa'daki ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.
"SİLAHI ATTIĞIM YERİ HATIRLAMIYORUM"
Şüphelinin ilk ifadesinde, cinayette kullandığı silahı denize attığını ancak attığı yeri hatırlamadığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
BABA: "BİR PARÇA İÇİMİZ SERİNLEDİ"
Nilda Müge Şahin'in babası Duran Şahin, yaşanan gelişmenin ardından şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle medyamıza ve hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bu olayın üzerinden 7'nci gün oldu. Sağolsunlar emniyetimiz, devletimiz işin üzerinde durdu sonuca geldi. Katil mezarlıkta yakalandı. Benim yargıdan hiçbir endişem yok. En kısa zamanda cezasını göreceğiz, ben Türk adaletine güveniyorum."
ANNE: "BEN ONUN MEZARLIĞA GELECEĞİNİ TAHMİN ETTİM"
Acılı anne İlgün Şahin ise şüphelinin psikolojik durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Onun psikolojisi bozulmuştu. Sürekli alkol alıyordu. Bugün yakalanırken bile alkol içiyormuş. Oralar bira kutusuyla doluymuş. Bu kadar kansızlık olamaz. Ben onun mezarlığa geleceğini tahmin ettim. Çünkü ambulansı takip eden mezarlığa da gelir. Gitmiş, orayı mesken tutmuş, orada yaşıyormuş. Biz sabah gittik mezarın üzerinde çiçekler ve hediye vardı. Biz şüphelendik, kızıma söyledim hemen polisi aradı. Sonradan bir telefon geldi ki, oralardaymış sohbet etmiş birileriyle."
"BENİM ÇOCUĞUMU ASFALTLARA SERDİ"
İlgün Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz çıktıktan sonra mezarlar sulanmış, o anda operasyon yapıp yakalamışlar. Bana 'Yakalandı' diye telefon açtılar. Benim çocuğumu asfaltlara serdi. Ona hakkım haram olsun, o dükkandan yediği paralarda haram olsun. Ben bu kişiyle oturdum yemek yedim, acıdım. 'Annem yok sana anne demek istiyorum' dedi. Ben bu yüzden kaç sefer rahmetli kızımı, eşimi karakoldan çevirdim. Benim kızım uçtu melek oldu. Ben onun üzerine ellerimle toprak attım."